Pejaković se prisjetio prošlosti: Otac se više zabrinuo za mene kad sam krenuo u crkvu nego kada sam bio na heroinu

Popularni glumac Nikola Pejaković od javnosti nikada nije krio da je u prošlosti imao problema sa narkoticima, a sada se prisjetio i jednog detalja iz porodičnog doma.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nikola Pejaković Kolja koji je dugo vremena bio u paklu droge govorio je na tribini "O borbi sa pomislima" o svom problemu. Otkako se izliječio često govori o svemu što je prošao, a sada je ispričao je zanimljiv trenutak iz porodičnog doma koji pokazuje koliko su roditelji nesvjesni problema svoje djece. On je rekao da se njegov otac više za njega zabrinuo kada je počeo da ide u crkvu nego kada je bio na heroinu.

"Kad sam došao na 5 grama heroina, u nekim fazama je to zaista bilo ozbiljno, moj otac se više zabrinuo za moje zdravlje kad sam ja počeo da odlazim u crkvu nego kad sam bio na heroinu. On je mojoj majci rekao: 'Šta se ovo dešava, bio je baš lijep narkoman i normalan mladić'", rekao je Nikola Pejaković.

Glumac je ranije govorio o okretanju ka Bogu - "Okrenuo sam se Bogu kad sam pao na dno. Kad sam se našao u jarku. Srbin ide u crkvu kad počne kiša. Nije to usamljen slučaj. Ima ta priča da narkomani odu u neku vrstu vjere, ali mislim da to nije sasvim tačno. Čovjek traži izlaz i lijek za svoju boljku. Pravoslavlje je snaga kojom to može da se savlada. Kad je moj ego bio stucan, kad sam vidio da nemam izlaz, tako sam ja počeo da pretresam svoj život, svoja uvjerenja. Tada sam shvatio da griješim", izjavio je Pejaković prije nekoliko godina, a u jednom intervjuu je istakao da su njegova iskušenja bila vezana za Beograd.

"Meni je narkomanija bila najveći problem. I ta iskušenja su bila vezana za Beograd, jer ja nisam mogao uopšte da hodam gradom a da nisam 'sređen'. U Beograd sam došao čistog srca da studiram. A onda mi je Beograd postao izvor heroina. Krajeve grada sam vezivao za dilere. Tako sam gledao na Beograd, a ne kao na grad Slobe Selenića, Jovana Hristića", rekao je tada Pejaković i dodao:

"Da li ima Boga? Ja se nadam. To mi je jedina nada. Ako nema vaskrsenja onda je sve ovo besmisleno. Onda smo mi neki mravi... I onda ništa. Ako nema vaskrsenja onda nema smisla živjeti jer ono je jedini događaj koji čovjeka može da raduje. Sve drugo ne bi smjelo da ga raduje, ako smrt pobjeđuje", rekao je tada Pejaković koji je ispričao i kako su ga kolege Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić i Milorad Mandić Manda spakovali u bolnicu gdje je proveo 12 dana i prvi put se skinuo sa heroina.

(MONDO)