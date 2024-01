Glumica Maja Sabljić godinama živi u HOLIVUDU, evo i zašto je otišla!

Iako se već godinama nije pojavljivala na malim ekranima, domaća publika se i te kako dobro sjeća vanvremenskih uloga koje je odigrala Maja Sabljić.

Glumicu Maju Sabljić (64) svi pamte po ulogama u seriji "Policajac sa Petlovog brda", filmu "Biće bolje", po ulozi fatalne Suzane Lojtes u filmu "Lavirint", a smatrala se pravom ljepoticom.

Plijenila prirodnom ljepotom

Maja je karijeru počela 1979. godine, kada je bila glavna junakinja dokumentarnog filma "Lične stvari", koji je za temu imao njen prvi pokušaj da upiše Fakultet dramskih umjetnosti. Nakon prijema u uži krug kandidata, ona ipak ne uspijeva, da te godine upiše glumu i odlazi na psihologiju. Ali, to Maju nije omelo da se bavi glumom. Maja je od 1993. u Americi, a pričalo se da u Los Anđelesu živi na visokoj nozi i da stanuje na Bulevaru sumraka, između Holivuda i Beverli Hilsa.

Bila je u braku sa američkim biznismenom srpskog porijekla Đorđem Zečevićem, sve do njegove smrti, 2012. godine. "Glumci u Holivudu žive u svom zatvorenom svijetu. Ali, najveće zvijezde su u stvari najnormalnije i najprijatnije osobe. To mi je bilo baš fascinantno. Pošto smo se moj pokojni suprug i ja družili sa Dan Tanom, i često smo bili u jednom od njegovih restorana, viđali smo poznate glumce. Ali, njih niko ne smije da davi. Međutim, one koje je Dan Tana pozdravio ili se družio s njima, viđali smo ih i mi", ispričala je Maja koja sad živi na relaciji Beograd - Los Anđeles.

Maja često dolazi u Srbiju kako bi posjetila brojne prijatelje. A evo i kako danas izgleda:

