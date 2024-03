"Sve je bio marketinški trik": Baka Prase laže da je bankrotirao?

Bogdan Ilić nedavno je saopštio pratiocima da se povlači s društvenih mreža, jer je prokockao mnogo para, a sada se navodi da je sve to bio samo marketinški trik.

Izvor: YouTube/Baka Prase

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, zarađivao je od virtuelne kocke vrtoglave svote novca, koji je trošio i time se hvalio u svojim klipovima. Međutim, nedavno je obavijestio svoje pratioce na Instagramu da je sve prokockao i da je zapao u ogromne dugove, zbog čega prodaje svoje luksuzne automobile. Kako je tad saopštio, on je doživeo bankrot i izgubio 80.000 evra, a zatim još 160.000.

Kako prenose srpski mediji, od dobro obaviještenog izvora upućenog u cijelu priču, u pitanju je navodno još jedna Bogdanova laž, koju je smislio u saradnji i dogovoru sa svojim novim saradnicima i prijateljima, a sve kako bi zaradio još više novca.

"Baka Prase je izmislio cijelu priču oko bankrota i to da su ga svi redom napustili kako bi napravio hajp jer uskoro prelazi na novi onlajn kriptokazino. Ta nova platforma je jedna od najvećih na svijetu. Cilj mu je još veća zarada nego na staroj platformi za striming, a nema sumnje da će kad se bude vratio iz ilegale imati ogroman broj pregleda, a samim tim i zaradu. Da je u pitanju prevara, kako bi od lakovjernih pratilaca, mahom djece i tinejdžera, zaradio još više novca nego do sada, može se vidjeti i po jednom od oglasa u kojima navodno hitno prodaje svoje luksuzne četvorotočkaše. Tako se na njemu nalazi fotografija njegovog 'mercedesa' G klase, a ono što je zanimljivo je da se na njoj u pozadini vidi zgrada na kojoj se nalazi i logo jednog onlajn kriptokazina, čije su to kancelarije", rekao je izvor za Kurir i dodao:

Izvor: instagram.com/bakaprase/

"Kad se malo bolje istraži ta firma i logo sa slike oglasa, dolazi se do osobe M. V., koja je jedan od direktora u toj firmi. Kako tvrde upućeni, u pitanju je čovjek koja važi za izvrsnog poznavaoca marketinga, biznisa i kriptovaluta, pa ga mnogi nazivaju osobom ispred svog vremena. Upravo njega je Bogdan nedavno zapratio na Instagramu, tako da je jasno da je u pitanju nova saradnja u vezi s tim kriptokazinom, ali i da je cijela afera 'bankrot' izmišljena u marketinške svrhe. Oni su svjesni da oko toga trenutno vlada neviđeni hajp i da svi jedva čekaju njegov povratak. Nema sumnje da će taj strim, na toj novoj stranici, imati i oko 40.000 pregleda u tom momentu, a to su ogromne brojke u tom svijetu. Svi su pali na tu priču da je propao i da su ga svi napustili, od prijatelja do djevojke Anje Bla. To je i bio njegov cilj. Bogdan uopšte nije glup, sve je ovo urađeno namjerno".

Bogdan je nedavno nekoliko puta na Instagramu saopštio da je izgubio veliku sumu novca, kao i da ne vidi izlaz iz svojih problema jer se mnogo zadužio - "Mnogo sam para s*ebao i mnogo sam se zadužio. Nemam odakle da stvorim lovu i ne mogu da se vratim dok ne riješim sve. Mnogo sam ispao glup, sve sam zas*ao...", poručio je jutjuber pratiocima.

Vidi opis "Sve je bio marketinški trik": Baka Prase laže da je bankrotirao? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/Baka Prase/printscreen Br. slika: 13 13 / 13

I jedan od Bakinih najboljih prijatelja Stefan Delić ispričao je da su Bogdana ponijele velike sume novca i da je to glavni razlog zbog kojeg je ostao bez ičega - "Da, prokockao je sve pare. Krenuo je baš da se za*ebava što se toga tiče. Vidio si i sam da je pukao 160.000 evra i mnogi misle da je to za*ebancija, marketing... Ali, ljudi, vidite i sami šta sve lik kupuje. Zavozao se i to je najveći problem. Kad te to zavoza, kad te zavoza ta lova, moraš da ostaneš malo bistre glave. Što više imaš, to više želiš, vuče te... I onda sve više, i više i više i onda je*i ga, šta ćeš...", rekao je on u jednom podkastu.

Pogledajte i stan od dva miliona evra kojim se Bogdan hvalio:

Vidi opis "Sve je bio marketinški trik": Baka Prase laže da je bankrotirao? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/ Baka Prase /printscreen Br. slika: 14 14 / 14

(Kurir/MONDO)