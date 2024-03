SVJESNO SE ODREKLA MAJČINSTVA I OKRENULA KARIJERI: Slađana Milošević živjela je po svojom pravilima

Slađana Milošević iza sebe je ostavila jedan brak, a o potomstvu je govorila ovako!

Izvor: ATA / Antonio Ahel

Rok diva Slađana Milošević umrla je danas u 69. godini, a život je provela živeći po svojim pravilima. Kompromis sa sobom i višim životnim ciljevima nije napravila, ni kada je trebalo donijeti odluku da li da postane majka.

"Žena danas jeste češće na pojedinim rukovodećim položajima u društvu, emancipovanija je, finansijski nezavisnija, slobodnija i više nije vlasništvo muškarca - može da odlučuje o svojoj sudbini. Ali, koliko god izgledali veliki, ti pomaci nisu dovoljni. Mnoga prava je samo nominalno osvojila, dok u praksi nije tako", govorila je umjetnica, čiju je karijeru započetu 1977. izlaskom singla "Au, au" obilježila neprestana borba sa jačim polom.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"Ni danas me ne doživljavaju kao ravnopravnog takmaca, već kao ženu koja se drznula da uđe u njihov svijet. I u Budvi sam osjetila da me, bez obzira na to što sam autor teksta pobjedničke pesme, ne vrednuju kao što to čine kada su muškarci autori. Kada žena nešto radi i stvara, bilo da sprema ručak ili piše tekst za pjesmu, muškarac to smatra njenom dužnošću, nečim što se podrazumijeva, njenom obavezom da služi interesima muškarca", rekla je u intervjuu za "Blic ženu" Slađana Milošević.



"Žena o kojoj govorim u sebi ima oba psihološka pola i nosi ih ravnopravno. Došla je do spoznaje i snage koju je imala na početku nastajanja svijeta, kada je bila prirodno i ravnopravno biće, stvoriteljka i moćna majka prirode i bogova... Dvomilenijumsko hrišćanstvo ju je unizilo u sluškinju, da bi se sredinom XX vijeka počeo buditi arhetip koji sam nazvala 'muškom ženom."

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

"Zašto bi muškarci bili hvaljeni kada su sa mnogo mlađom ženom, a žena neprihvaćena kada je sa mlađim muškarcem? Ne treba tražiti partnera po kriterijumima koje postavlja društvo, kao što su godine ili socijalni status, sve je to relativno", rekla je rok diva. "U mojim godinama čovjek nije u potrazi za ljubavlju kao u mladim godinama. Izašla sam iz jedne veoma duge veze, imam prijatelje i veoma sam zadovoljna emotivnim životom", govorila je.

Iza sebe ima jednu bračnu probu koja je trajala nepuna 24 sata i vjerovala je da su u idealnom braku bili Žan Pol Sartr i Simon de Bovoar. Živjeli su istoj zgradi, ali u različitim stanovima, a susrete dogovarali telefonom. "Takav odnos dozvoljava slobodu i jednom i drugom i nikog ne stavlja u podređeni položaj. Kada ste umjetnik, kada stvarate ili pišete, ne možete se potpuno posvetiti drugoj osobi", rekla je tada Slađana i objasnila zašto nije opstao njen brak u Americi sa muzičarem i novinarom Džimom Hagadonom s kojim je i danas u prijateljskim odnosima. "Iako smo imali veliki stan u kom smo oboje imali svoj mali studio, čuli bismo i dekoncentrisali jedno drugo svojom muzikom. Tako smo živjeli više od godinu dana, dok na kraju nismo shvatili da je ta životna postavka neodrživa, a zatim se i razdvojili."

Ikona novog talasa u bivšoj Jugoslaviji priznavala je da se svjesno odrekla majčinstva i posvetila karijeri i raznim poljima u umjetnosti - muzici, pisanju, slikanju, režiji. "Procijenila sam da je za mene značajnije da napišem i snimim 150 pjesama, da me ispunjava to što stvaram harmoniju zvuka i teksta tako što pišem ili režiram i pokušavam da popravim svijet oko sebe. Takvo životno određenje za mene je bilo veće i značajnije od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu da učine i drugi. Moji potomci ne moraju da budu biološki, jednako važno je imati i ideološke."

(Blic/MONDO)