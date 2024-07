Goca Lazarević o pjesmi "Vidovdan": Nastala za 5 minuta, a zabranjena u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori

Pjevačica Goca Lazarević otkrila šta je istina u emisiji.

Pjevačica Goca Lazarević gostovala je u emisiji na Kurir televiziji, gdje je odgovarala na pitanje da li je tačno da je zbog pjesme "Vidovdan" zabranjena u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori pjevačica je odgovorila potvrdno:

"Da, na svim zvaničnim medijima i uopšte me ne zovu. Čak i u Crnoj Gori, od kada je Milo na vlasti, više me ne zovu. Ako dođem da pjevam, onda me uslovljavaju da ne pjevam Vidovdan. Ja im na to kažem: Onda ne dolazim", rekla je pjevačica u emisiji Divan Šou.

Njena mlađa koleginica Tamara Milutinović smatra da nema osnova za takvu zabranu jer tekst pjesme nikoga ne vrijeđa:

"Ali ova pesma stvarno nije problematična u tom smislu. Pjesma samo pjeva otadžbini. Nigdje se niko ne ponižava niti vrijeđa. Ne vidim razlog zašto je to tako, ali okej".

Čuvena pjesma "Vidovdan" vinula je u zvezde folkerku Gocu Lazarević, a njen autor Milutin Popović Zahar otkrio je sve o njenom nastanku. On je ispričao da je numera nastala uz poseban blagoslov, ali i da mu se u toku stvaranja prikazao lik patrijarha Pavla i da je potom cijelu pjesmu napisao za 5 minuta.

"Pjesma je nastala tako što sam ja pozvan od strane direktora PGP-a i on je rekao da ga je zamolio sekretar patrijarha Pavla da se, prije proslave 600 godina od Kosovskog boja, napravi 10 pjesama o Kosovu. Izbor je pao na mene, ne znam kako ni zašto. Bilo je tu i drugih dobrih kompozitora, ali ja sam dobio i izgleda da sam opravdao povjerenje. To je najbolje što sam uradio u životu. 'Vidovdan' peva pola svijeta, ne samo Srbi", započeo je.

"U kratkom vremenu sam imao tu inspiraciju, a kako i ne bih kad sam odrastao na vjerskim pjesmama u Loznici, u Tršiću, gdje sam i rođen. ‘Vidovdan’ je nastala posljednja u nizu koje sam napravio. Ovo mi nećete vjerovati… Ja sam pola dana osjećao strašnu groznicu, nisam znao kako se zovem. Od bijesa sam seo na pod, i odjednom… Vidio sam lik patrijarha Pavla. Kao da mi je poslao poruku, preko neke sile Božanske… Ja sam za 5 minuta napisao i melodiju i sve strofe! Za 5 minuta, a u meni je to vrilo mjesec dana, otkako sam počeo da radim. Eto… Posle dva dana smo krenuli u snimanje. Izgleda kao fantazija, sanjarija… Ali, nije", rekao je Zahar svojevremeno za Telegraf.

