"PATRIJARH PAVLE MU JE TRAŽIO DA NAPIŠE VIDOVDAN" - Pesma je postala najveći Gocin hit, a ova pevačica ju je odbila!

Goca Lazarević ispričala je kako je nastao jedan od njenih najvećih hitova "Vidovdan" i otkrila koja pjevačica je numeru odbila.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/TV Pink/Screenshot

Jedna od najvećih muzičkih zvijezdi narodne muzike, Goca Lazarević, nakon potresne priče o svom djetinjstvu i čoveku s kojim je živjela u šumi, progovorila je o svom ljubavnom statusu i prisjetila se svoje najveće ljubavi, a zatim otkrila i sve o legendarnoj numeri "Vidovdan".

Pjesma "Vidovdan" važi za jednu od glavnih na svim veseljima, a iako je prvo trebala da pripadne pjevačici Vesni Zmijanac, ovaj hit otpjevala je Goca Lazarević. Goca je karijeru započela je prije 46 godina, a 1989. godine otpjevala je pjesmu "Vidovdan" koja je obilježila njenu karijeru. Nakon što je pjesma izašla, uslijedile su velike turneje po cijelom svijetu.

"Moj bivši suprug Milutin Popović Zahar je te 1989. pravio kompilaciju novih pjesama povodom 600 godina od Kosovske bitke. Pjesma 'Vidovdan' je bila namijenjena Vesni Zmijanac. Čim sam je čula, zakukala sam koliko je dobra. Međutim, Vesna nije htjela da je snimi, jer je u to vrijeme bila najpopularnija u bivšoj Jugoslaviji i plašila se da se ne zamjeri drugim narodima. Na kraju sam je otpjevala ja i ponosna sam zbog toga. Volim sve narode, ali ja sam Srpkinja i dičim se time", izjavila je Goca za Kurir.

Pjevačica je za pomenute medije istakla da je ove pjesma nastala po želji pokojnog partijarha Pavla - "On je lično od Zahara zatražio da napiše i komponuje pjesmu povodom šest vijekova od Boja na Kosovu. Danas je pjevaju svi - od zabavnjaka, preko pop muzičara, do klasičnih. Rado je izvode i ruski pjevači i horovi, kao i Grci i Rumuni. Čuje se i u Peruu i na Kubi. Gotovo da nema većeg skupa na kome se horski ne pjeva. Može se slobodno reći da je 'Vidovdan' druga himna srpskog naroda, ma gdje se on nalazio. Srpskom narodu niko ne može da 'otme' Kosovo. Ne može i nikada neće. Kosovo i Metohija je za Srbe mnogo više od simbola i od naše istorije. Baš kao što kaže stih: 'Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo!'".

Zavirite u luksuzni dom Goce Lazarević koji je sav u staklu, a pjevačica je jednom prilikom objasnila zašto je to tako:

BONUS VIDEO: