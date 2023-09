Pjevačica Goca Božinovska potvrdila da je ostala bez skupocjene nekretnine

Izvor: Youtube / Grand News

Pjevačica Goca Božinovska ostala je bez luksuzne nekretnine u centru Beograda i to nakon što joj je zaplijenjena. Investitor je pobjegao u Rusiju.

"Goca je mnogo radila i grdne pare uložila u veliki, luksuzni stan u centru Beograda. Njega je bila namijenila sinu Mirku i njegovoj budućoj ženi, ali ostala je bez tog krova nad glavom. Njoj i drugim stanarima zgrade sudski izvršitelji su zaplijenili stanove, a investitor je pobjegao u Rusiju", rekao je neimenovani izvor blizak pjevačici.

"Taj investitor je uzeo kredit od 600.000 evra od jedne banke, a u zalog je dao zgradu u Kraljice Natalije, u kojoj je i Gocin stan. Niko to nije ni znao dok nisu počeli da im stižu sudski pozivi, a onda im je sud zaplijenio stanove. Borili su se svi da to obore, dva puta je odlagano izvršenje, ali nije bilo spasa. Svi stanari su prevareni. Investitor zgrade je u nju uložio preko milion i po evra i nakon što je zapao u škripac, od jedne banke je uzeo kredit u iznosu od 600.000 evra. Kao hipoteku za taj kredit je založio cijelu zgradu i tako se desila ta nesreća. Zamislite koliko je Božinovska radila da kupi taj stani na pravdi Boga je tako prevare, pa to je za infarkt".

Vidi opis "IZBACILI ME IZ ROĐENE KUĆE": Goci Božinovskoj zaplijenili stan u centru Beograda Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/gocabozinovska/printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Glamur TV Happy Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: TV Pink Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO, screenshot/Kurir televizija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin, Youtube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 8 8 / 8

Informaciju je potvrdila i pjevačica.

"Jeste, izbacili su me iz rođenog stana. Ne mogu ništa više da kažem", rekla je pjevačica, piše Svet.

Ovako izgleda Gocina kuća u Surčinu: