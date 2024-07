Jasna raspalila po muškarcima: Razočarana sam

Jasna Šćepanović iskreno o bivšem partneru s kojim je dobila sina i "današnjim muškarcima"

Izvor: YouTube/screenshot/Royal films. TV

Pjevačica Jasna Šćepanović gostovala je u jednoj emisiji gdje je otkrila da je iz veze, koja nije krunisana brakom, dobila sina, ali i da je razočarana u muškarce.

"Ljubav mi ne ide kako treba. Moja baba mi je govorila ‘nema ništa ćoravije od ljubavi’. Mi žene kada se zaljubimo ništa ne vidimo i idemo glavom kroz zid", rekla je Jasna i otkrila da je oca svog sina upoznala u Turskoj, ali se nikada nije udala za njega niti želi mnogo da priča na ovu temu.

"Nemam bivšeg muža, nisam se udavala nikada, imamo sina i ne bih govorila o njemu jer je potpuno nebitan. Dok je trajalo, trajalo je i više neće nikada trajati, bilo je raznih situacija, ali Bože moj. Mi smo roditelji jednog divnog dječaka i on mora da bude ponosan na nas. On je naš čovjek turskog porijekla".

Izvor: YouTube/screenshot/Royal films. TV

Jasna je na kraju istakla da je u ljubav razočarana, kao i da u partnerima nije imala podršku da se bavi ovim poslom, već su uvijek željeli da je naprave u domaćicu.

"Jako sam razočarana u muškarce, ne možete pticu vezati. Kada nema podrške, tu onda nema ničega više. Svi bi oni pevačicu do jednog momenta, a onda od pevačice prave kuvaricu i domaćicu. Sve to mogu da budem, ali nemoj da mi vezuješ krila. Pusti me da budem to što jesam. Ostavila sam svoju porodicu, otišla u bijeli svijet i sad ćeš ti da me krojiš po svom kalupu. Ja nisam taj tip koji živi po tuđim uvjerenjima", rekla je Jasna za Novu.

