Ko je najmlađa ćerka Radeta Šerbedžije: Promijenila je ime i bavi se javnim poslom

Najmlađa ćerka Radeta Šerbedžije bavi se takođe javnim poslom, ali nije u pitanju gluma

Legendarni glumac Rade Šerbedžija i njegova supruga Lenka Udovički imaju ćerku Ninu koja je prošle godine stala na "ludi kamen" s očevim kolegom Filipom Đurićem. Osim Nine, Šerbedžija ima još i ćerke Milicu i Vanju iz braka s Lenkom i sina Danila i ćerku Luciju, iz prvog braka s Ivankom Cerovac.

Milica je najmlađa, a kao i njen otac bavi se javnim poslom. Ona nije nastavila njegovim stopama, već je odabrala pjevanje, a u javnosti se predstavlja drugim imenom. U jednom intervjuu progovorila je o novom albumu i svojoj odluci da postane Eliot Alma.

"Borim se s tremom. Mislim da je problem u tome što to shvatam sebe previše lično pa sam odlučila da u javnosti koristim alter ego kako bih depersonalizirala proces izvedbe za sebe. Pokušavam zamisliti da je Eliot Alma samopouzdanija od mene, da je otvorena i zabavna. Ali kada je riječ o tome zašto baš to ime, zapravo nema priče iza toga. Alma je moje srednje ime kojim me niko nikada nije nazvao pa sam pomislila zašto ne, a Eliot je samo ime koje mi se sviđa i mislim da dobro zvuči pored Alme", objasnila je Milica za Večernji.hr.

Inače, Milica ima 25 godina i završila je Muzičku akademiju LIPA u Liverpulu i svoj prvi album snimila sa prijateljima, studentima te škole koju je osnovao Pol Makartni - "Pojavio se nekoliko puta, ali nažalost nikad ga nisam vidjela. Propustila sam i dodjelu svoje diplome, na kojoj ih on sam predaje i rukuje se sa studentima", ispričala je ćerka Radeta Šerbedžije.

Ona vodi potpuno lagodan i opušten život daleko od medija i prava je ljepotica.

