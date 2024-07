Selena Gomez tvrdi da je imala samo jednu intervenciju: Uporedili njen izgled, pa frustrirano priznala šta je radila

Selena Gomez konačno je otkrila šta je jedino što je radila na licu.

Izvor: Instagram/selenagomez, instagram/tombachik

Popularna pjevačica Selena Gomez je u posljednje vrijeme daleko aktivnija na mrežama. Stiče se utisak da joj vjetar u leđa daje i dečko Beni Blanko, za kog je rekla da je zaslužan za to što se dobro osjeća u svojoj koži.

Međutim, u isti mah, javnost ne prestaje da bruji o "različitim licima" pjevačice za šta je dijelom odgovoran lupus, a dijelom plastiče operacije ili se barem tako sumnjalo.

Iako je Gomez nebrojeno puta demantovala natpise o intervencijama, sada je ipak priznala da je nešto radila na licu.

Nakon što je na mrežama dobila konkretno pitanje o tome šta je radila na sebi, 32-godišnja pjevačica je bijesno reagovala.

Sve je pokrenuo tiktok na kojem je jedna korisnica uporedila njen izgled nekad i sad. Ona je, doduše, podsjetila sve na zdravstvenu borbu Selene sa lupusom koji može izazvati promjene u izgledu.

Međutim, Gomez je bila frustrirana.

"Iskreno, mrzim ovo", napisala je zvezda serije "Only Murders in the Building".

Izvor: tiktok/marissathepa

"Bila sam na tretmanu zbog ekcema. Koristila sam botoks. To je to. Ostavi me na miru", odgovorila joj je Selena.

Izvor: Instagram/selenagomez

Pojasnila je zašto ne želi da govori o ovome.

"Imam lupus i bavim se problemima s bubrezima i visokim krvnim pritiskom. Primjećujem mnogo više stvari o slici tijela", dodala je Gomez koja je potom i podijelila na Instagramu serije fotografija.

"Faze, lica", napisala je uz fotke na kojima se vide sve njene promene, što možete videti u galeriji u nastavku.

Nakon njenog komentara, korisnica tiktoka se izvinila rekavši: "Iako se uvijek trudim da vodim dostojanstveno i sa razujmevanjem i širinom, žao mi je što sam te uznemirila (i razumem zašto jesam). Odlučila sam da stanem sa pravljenjem ovakvih videa prošle godine zbog negativnog uticaja koji može da izazove. To nikad nije bila moja namjera. Nadam se da možemo da ovo ostavimo u prošlosti i budemo dobre".

Ljudi su komentarisali da "Selena vjerovatno nije ni odgledala video do kraja, jer da jeste, videla bi da djevojka nije imala lošu nameru".

Podsjetimo, Selena Gomez najpre je imala psihičkih problema nakon konačnog raskida sa Džastinom Bibrom. Zbog toga je neko vrijeme provela i u bolnici za mentalno zdravlje. Nažalost, njeni problemi su tek počinjali, te je tako oboljela od lupusa, a potom su se javile komplikacije zbog kojih joj je presađen bubreg.

Nažalost, lupus, iako ga drži pod kontrolom, često izaziva reakcije tijela, poput oticanja i slično, zbog čega izgleda drugačije gotovo svakog dana.

(MONDO)