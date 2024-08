LUDA TRANSFORMACIJA PJEVAČA: Od hit pjesme Savage garden do golotinje u 52. godini

Nema osobe koja na početku novog milenijuma nije pjevala hitove benda Savage garden

Krajem devedesetih godina prošlog vijeka, svijet je oduševljeno slušao numere "To the moon and back" i "Truly, madly, deeply" koju je otpjevao Australijanac Daren Hejz. Daren je činio sastav Savage garden sa Danijelom Džonsom i hitovima zaludio svijet, uprkos činjenici da su snimili dva albuma.