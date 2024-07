Odrekao se miliona i slave: Gdje je danas Gotje, "neko koga smo nekad poznavali"?

Pjevač Vuter Andre de Baker, poznatiji pod umjetničkim imenom Gotje, odrekao se 10 miliona dolara tantijema sa Jutjuba, a uz to je dozvolio da se dijelovi njegovih pjesama koriste potpuno besplatno.

Belgijsko-australijski pjevač i muzičar, prije čuvenog dueta sa novozelandskom pjevačicom Kimbrom, i hitom "Somebody That I Used To Know" ("Neko koga sam poznavao", prim. prev.) iz 2011. godine, već je imao zavidnu karijeru sa tri studijska albuma, ali nije bio toliko poznat. Njegova odluka da se odrekne tantijema dobija na težini s obzirom na to da je spot za ovu pjesmu jedan od najglednijih u istoriji.

Od ranih školskih dana, pokazivao je strast za muziku i počeo da uči klavir i svira bubnjeve. Od 23. godine profi bavljenja muzikom, samo je jednom bio popularan dovoljno za Gremi, a onda se vratio andergraundu.

Čime se bavi nakon velikog uspjeha?

Nakon ogromnog uspjeha, vratio se u svoj bend "The Basics" i još više posvetio muzici, sad je i bubnjar i pjevač. "The Basics" je do sada objavio pet albuma. Trudi se da nauči da svira što više instrumenata, promoviše različite manje umjetničke projekte i jednostavno posvetio se potpuno umjetnosti. Mnogi su se čudili što nije više iskoristio slavu, ali izgleda da ona nije svima najvažnija, njemu su porodica i umjetnost na prvom mjestu.

"Čudo jednog hita"

Te 2011. godine cijeli svijet bio je potpuno opčinjen samo jednom pjesmom. U pitanju je najveći Gotjeov hit "Somebody that I used to know". Muzičku scenu preplavili su remiksi, uživo izvođenja, kaveri, a bila je veoma često izvođena i u popularnim muzičkim takmičenjima. Do dana-današnjeg preslušalo ju je samo na Jutjubu više od 2 milijarde ljudi.

Gotjeu, kome je pravo ime Vauter "Voli" De Baker, predviđali su blistavu karijeru i željno očekivali sljedeći veliki hit... ali to se nije dogodilo.

Stekao se utisak da je ovo bio još jedan slučaj "one hit wonder" odnosno "čudo jednog hita", nakon čega je izvođač potpuno pao u zaborav, ali istina je da Gotje nikada nije prestao da nastupa i da komponuje.

Gdje se krio i šta je sa njim danas?

Umjetnik nije dao dovoljno objašnjenja zašto se povukao kada je bio na vrhu slave, ali pojavile su se neke informacije da se odrekao 10 miliona dolara i slave, da bi više vremena imao za ćerkicu i suprugu, učenje novih instrumenata i promociju nepoznatih umjetnika, kako piše stranica "radioaktivni komarac" na Instagramu.

Otkrio je da trenutno radi na nekim drugim projektima, uključujući novu austrijsku izdavačku kuću Spirit Level i muziku sa svojim drugim bendom "The Basics". Međutim, ono što stvara sa ovim bendom potpuno se razlikuje od zvuka na koji smo navikli od njega.

Druga dva člana, Tim Hita i Krisa Šrodera, upoznao je kroz saradnju na drugim muzičkim projektima, a sa ovim bendom čak je nekoliko puta i nastupio u Americi. Samo na Spotify-ju imaju preko 40.000 slušalaca mjesečno i izdali su nekoliko albuma od 2003. godine kada su se okupili.

Iako se oprostio od svog alter-ega "Gotjea" za sada, 40-godišnji muzičar bavi se brojnim projektima o čemu redovno izvještava svoje pratioce na "X"-u. Nakon što je 2016. preminuo muzički pionir Žan-Žakez Peri, Gotje je stvorio "OndiolineOrchestra". Nazvan je po muzičkom instrumentu koji je Žan izumeo, a koji stvara sintetičke zvukove koji su transformisali pop i alternativnu muziku, a orkestar odaje počast inovatoru i njegovom radu.

Gotje je okupio ovu grupu, koju čine Rob Švimer, Džo MekGinti i članovi alternativnog benda "Zammuto". Ipak, za sada je neizvjesno da li će se ikada vratiti na svjetsku muzičku scenu pod starim imenom, iako je više nego jasno da je muzika još uvijek veliki dio njegove karijere.

