Rade Šerbedžija progovorio o saradnji sa ocem Anđeline Džoli

Čuveni pjesnik i pjevač je imao samo riječi hvale za glumičinog oca.

Čuveni glumac i pjesnik Rade Šerbedžijaodržaće u oktobru koncert u Beogradu, a kako je istakao, "nije klasičan pjevač", te dodao da se "od toga ne živi".

- Koncert je moj hobi. U pozorištu igram samo u predstavama koje režira moja žena. To je posebna misija. Mjesec i po dana tokom ljeta igram. To me iscrpi, ali i ispuni. Snimam samo filmove i serije. Ove godine sam snimio seriju dva i po mjeseca u Americi. Bio sam u tri od šest epizoda, kao gest star - naglasio je on.

Anđelinin otac je sjajan čovjek

Rade ističe da je tokom jula snimao film u Bugarskoj, a da je sarađivao sa ocem Anđeline Džoli.

- Radio sam sa Džonom Vajatom, Anđelinim ocem. Zanimljiv glumac i čovjek. Sjajan. Osim toga sam aprilu i maju snimao seriju “Dnevenik velikog Perice”- naglasio je on, a u prošlosti se dotakao i Anđeline.

Podsjetimo, Šerbedžija, iza kojeg je nekoliko blokbastera ("Nemoguća misija 2", "X Man - Forst Class", "Svetac", "Hari Poter i Relikvije smrti"...), snimio je film i sa svojom velikom prijateljicom, Anđelinom Džoli ("U zemlji krvi i meda").

Upravo je Anđelinin način života, a zna se šta sve Holivud i slava sa sobom nosi, sve ono što Šerbedžija ne voli:

"Ne zavidim joj nimalo. To je užasan život, bez pravog mira".

