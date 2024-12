Svjetski, a naši: Ko su planetarno poznate ličnosti koje vuku korijene s Balkana

Planetarno su popularni, a mnogi i dalje ne znaju detalje o njihovom porijeklu i porodičnim odnosima

Izvor: YouTube/BBC Radio 1

Mnogi poznati umjetnici i javne ličnosti širom svijeta imaju balkanse korijene, iako je to često manje poznato široj publici. Njihovi uspjesi u muzici, sportu i filmu svjedoče o bogatom i raznovrsnom kulturnom nasleđu naših krajeva.

Među najpoznatijima su glumice poput Stane Katić, Nataše Pavlović i Saše Aleksander, rođene kao Suzana Drobnjaković. Takođe, tu je i Milla Jovovich, čiji otac potiče iz Crne Gore. Osim njih, postoji još mnogo uspješnih Balkanaca koji su ostvarili značajan uticaj u različitim oblastima svjetskog šoubiznisa.

U nastavku izdvajamo šest istaknutih imena srpskog porijekla koja su postigla globalnu slavu.

Majkl Buble

Majkl Buble, koji je postao globalno poznat po božićnom hitu "It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas", ima srpske korijene. Njegov deda Mihailo potiče iz Trogira, a porodica Buble pominje se u dokumentima još iz 14. vijeka. Njegov otac Luis bio je vlasnik broda simboličnog imena "Dalmacija".

Prošle godine, nakon skoro 30 godina uspješne muzičke karijere, Majkl je odlučio da se povuče iz muzike kako bi se posvetio novim projektima. Gostujući u podkastu "Diary of a CEO", izjavio je: "Muzika će mi uvijek biti važna, ali želim da imam vremena za druge stvari u životu."

Ron Kovik

Izvor: Prinskrin/Youtube/ReelinInTheYears66

Priča o ratnim iskustvima i posledicama, koju je ovjekovječio film "Rođen 4. jula" sa Tomom Kruzom u glavnoj ulozi, povezana je sa srpskim korijenima. Glavni junak ove priče rođen je 1946. godine u Ladismitu, u saveznoj državi Viskonsin, u katoličkoj porodici sa ocem srpskog i majkom irskog porijekla.

Njegova autobiografska knjiga, prema kojoj je Oliver Stoun snimio film, postala je simbol antiratnog pokreta i donijela mu međunarodno priznanje.

Krist Novoselić

Izvor: Printskrin/Youtube/Rick Beato 2

Krist Novoselić, poznat kao basista legendarnog benda Nirvana, rođen je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je dio svog djetinjstva proveo u Zadru, gdje je 1980. godine pohađao gimnaziju. Njegovo ime prvobitno je bilo zapisano kao Kris, ali ga je 1993. promijenio u Krist kao znak poštovanja prema svojim srpskim korijenima.

Nakon tragične smrti Kurta Kobejna, Novoselić je nastavio da radi na različitim muzičkim projektima, ali Nirvana ostaje njegov najznačajniji doprinos svijetu muzike.

Trevis Kelsi

Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Travis Kelsi, igrač američkog fudbala i član tima Kansas City Chiefs, ima srpske korijene. Njegova prabaka Marija bila je ćerka srpskih imigranata, Đorđa Stajduhara i Marije Jurković, dok mu je baka po majčinoj strani, Ina Marija Petranek, bila ćerka Franje Petraneka i Marije Stajduhar, piše portal Dnevno.hr.

Kelsi je trenutno u vezi s pjevačicom Tajlor Svift, koju posebno cijeni zbog njene prizemnosti i sposobnosti da se nosi sa slavom. Nema sumnje da je uz svoj šarm uspio da je osvoji i primjesom srpske harizme.

Izvor: Guerin Charles/ABACA/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

(MONDO/Blic žena)