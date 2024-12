Brena Hrvatima postavila ozbiljan uslov: Otkrivena i cifra za 5 koncerata u Zagrebu

Lepa Brena je obećala da će napraviti spektakl na rasprodatim koncertima u prestonici Hrvatske

Lepa Brena sutra, 6. decembra, započinje seriju od pet koncerata u zagrebačkoj Areni, a karte su planule ubrzo nakon što su puštene u prodaju.

Legendarna jugoslovenska zvijezda će narednih 11 dana provesti u Zagrebu, uz poseban zahtjev da nakon dva uzastopna koncerta pravi pauzu kako bi se odmorila i bila spremna za naredne nastupe.

- Pjevaćemo u zagrebačkoj Areni dokle god ih budemo punili. Naravno, radićemo to sa nekim pauzama. To vrijeme kada sam postizala rekorde, to je bilo vrijeme između 1982. i 1990. godine. Imali smo 31 dan uzastopce svaki dan nastup. Zatim, pjevala sam 17 dana u Sava centru... U ovim godinama smatram da ne treba juriti nikakve rekorde više, niti juriti neke cifre. Hoću lijepo da radim, da u tome uživam, da nisam premorena. Možemo raditi eventualno dva koncerta zaredom, a onda sutradan slijedi pauza, da se resetujem. Ne mogu ni mlađi oko mene da izdrže taj tempo. Ja sam ozbiljan maratonac, kao što vidite, koliko godina radim... I profesionalac - rekla je Lepa Brena.

Pjevačica je otkrila da joj zarada nije prioritet i da će možda čak završiti s finansijskim gubitkom. Njen cilj je, kako kaže, da se oduži publici u Zagrebu, čak i ako na kraju bude na "pozitivnoj nuli."

- O zaradi nikad ne razmišljam. Pružanja jednog kvalitetnog koncerta danas je, produkcijski, jako skupa priča. Jedno je kad vi izađete sa deset muzičara bez skupe produkcije, plesača, svirača, kostima... Vrijeme takvih nastupa je prošlo. Danas je organizacija svakog koncerta preko 200.000 - 300.000 evra. Razmišljati da li ste uložili možda 100.000 evra više? Za mene je sada bitnije da se odužim mojoj publici u Zagrebu. Mogu izaći i sa pozitivnom nulom. Svi takvi koncerti, sa skupom produkcijom i organizacijom, ako radite jedan ili dva, vi ste na nuli. Možda su treći ili četvrti koncert oni koji se isplate, ali mene to, u ovoj poziciji, ne zanima - rekla je Brena nedavno za hrvatski "Stori".

Budući da je Lepa Brena bila gost na koncertu Aleksandre Prijoviću istoj Areni, očekuje se da će se sada desiti obrnuta situacija.

