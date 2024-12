Blejk Lajvli tužila kolegu za polno uznemiravanje: Mjesecima se šuška da među njima ima zle krvi

Otkriveni neprijatni detalji sa snimanja filma "It Ends With Us".

Glumica Blejk Lajvli tužila je kolegu Džastina Baldonija, sa kojim je zaigrala u filmu "Sa nama se završava", a Baldoni je ujedno bio i reditelj ovog ostvarenja.

Šuška se da njih dvoje već izvijesno vreme nisu u sjajnim odnosima, a glumica je sada, kako piše TMZ, tužila kolegu za se*sualno uznemiravanje.

U tužbi do koje je došao pomenuti medij, navodi se, da je ranije održan sastanak tim povodom, kako bi se nesuglasice rešile i kako bi se ispunili određeni zahtevi Lajvlijeve. Sastanku je prisustvovalo nekoliko ljudi, uključujući i glumičinog supruga Rajana Rejnoldsa.

Neki od zahtjeva bili su da se Blejk više ne pokazuju fotografije i snimci golih žena, da se ne priča o Baldonijevoj navodnoj zavisnosti od po*nografije, da se pred Blejk i drugim članovima ekipe više ne diskutuje o navodnim se*sualnim uspjesima, da se ne spominju genitalije glumaca i članova ekipe, da se glumica više ne pita za težinu, kao i da se ne spominje njen pokojni otac.

Ona je takođe zahtjevala, i da se ne dodaje više scena se*sa, oralnog se*sa ili vrhunaca, van onoga što je ugovorom predviđeno, i na šta je ona pristala tokom potpisivanja ugovora.

Iz kompanije "Sony Picture", koja distribuiše film, su na ovo pristali, ali je Baldoni, kako Blejk navodi u svojoj tužbi, nastavio da manipuliše i pravi kampanju sa ciljem da uništi njenu reputaciju.

Ipak, advokat Džastina Baldonija tvrdi da su tvrdnje neosnovane, te da je Blejk sve ovo ispričala kako bi uništila reputaciju glumca i reditelja, a ne obrnuto. On je, kako prenosi pomenuti medij, naveo i da je Lajvlijeva ta koja je pravila probleme na snimanju, te da je pretila da se neće pojavljivati na snimanjima, kao i da neće promovisati film.

Glasine o lošim odnosima dvoje glumaca krenule su kada je počela promocija ovog ostvarenja. Baldoni je uglavnom projekat promovisao sam, a na premijeri filma u Njujorku nije se fotografisao sa ostatkom ekipe. Takođe su se mogle čuti priče da je on pravio probleme na snimanju, te da je imao šovinističke ispade.

Ipak, mnogima na mrežama pažnju je privukla upravo Beljk, koja je sa nedostatkom empatije odgovarala na pitanja fanova koji su proživjeli nasilje u porodici i ljubavnim odnosima, o čemu film zapravo govori.

Film sa mračnom temom predstavljen kao romantična komedija

"It ends with us" je adaptacija romana Kolin Huver iz 2016, sa fokusom na generacijski ciklus nasilja u porodici. Priča prati vlasnicu cvjećare Lili Blum, koju igra Blejk, a koja ima nasilnu vezu sa Džastinovim likom, Rajlom Kinkejdom.

Tokom turneje za medije, Blejk se suočavala sa kritikama zbog načina na koji govori o ovoj delikatnoj temi na krajnje plitak i bezbrižan način, a mnogima djeluje i nezainteresovano da pruži bilo kakav vid empatije osobama koje su kroz slično prošle. U jednom od videa na Jutjubu, može se čuti kako glumica ismijava jedno od ozbiljnih pitanja koje joj voditelj postavlja.

Kada je dobila pitanje voditelja: "Blejk, kada bi neko imao priliku da te pita za savjjet, a poistovećuje se sa ovom temom na dubljem nivou, šta bi mu rekla? Ovaj film će uticati na ljude, i željeće da ti ispričaju svoje živote i slična iskustva. Kada neko ko razumije temu filma naleti na tebe u javnosti u želji da porazgovarate, šta bi mu rekla?"

"A možda da me pitaju za broj lične karte? Ili adresu? Ili mogu da im pošaljem moju lokaciju..." odgovorila je ležerno, a zatim počela da se smije! Lice kolege koji je sjedio pored nje dok je davala odgovor govori sve.

Iz razloga znanog samo njoj, Lajvli je i pre toga odbijala da govori na ovu temu, pa je u instagram priči napisala: "Moj lik Lili Blum nije definisan nasiljem u porodici". Mnogi su se u komentarima obrušili na glumicu: "Je l' ona to bila naduvana ovde?" "Toliko je nepovezana sa temom".

Kako je u videu primjećeno, film je marketinški predstavljen kao romantična komedija, iako su mnogi gledaoci izašli šokirani nakon prikazivanja, zbog scena nasilja. A jedini koji je pokušavao da istakne bitnost da se o temi nasilja u porodici više priča je upravo - Baldoni.

