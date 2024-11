Blejk Lajvli osvetničkom haljinom odgovorila na uvrede glumca: Ovako kratku kreaciju niko nije očekivao

Blejk Lajvli nadmašila samu sebe u mini haljini

Novo izdanje Blejk Lajvli je glavna tema na društvenim mrežama, ali ne zbog same kreacije već zbog toga što mnogi vjeruju da je ovo odgovor na navodni sukob glumačke postave filma "Sa nama se završava" ("It Ends with Us"), na čelu sa slavnom ljepoticom, i režiserom Džastinom Baldonijem koji je igrao glavnu ulogu.