Kako da novogodišnje ciljeve konačno i ostvarite? Odredite ih na ovaj način za najbolji život u 2025. godini

Evo na koji način da ostvarite sve što zamislite u 2025. godini

Znamo da je početak godine odlična prilika za postavljanje novih ciljeva i konkretnih planova za njihovu realizaciju, pa je u posljednje vrijeme zapisavanje novogodišnjih odluka postalo sve popularnije. Međutim, iako je sastavljanje liste želja odlična startna pozicija, statistika pokazuje da čak 80% osoba odustaje od promjene još prije kraja januara. Ako u 2025. želite da izbjegnete ovaj scenario za početak je važno da sebe motivišete da počnete da pravite male korake koji će vas odvesti do željenog cilja. U ovom tekstu pokušaćemo da vam otkrijemo neke od najbitnijih alata pomoću kojih ćete uspjeti da ostvarite svoje novogodišnje odluke.

Napravite rekapitulaciju 2024. godine

Prije nego što krenete u realizaciju ciljeva za 2025. godinu, napravite malu rekapitujlaciju prethodnih 12 mjeseci. Ovaj korak pomoći će vam da steknete uvid u to koliko ste se promijenili u prethodnih godinu dana, šta ste radili dobro, a gdje ste grešili i šta bi trebalo da ispravite. Zato napišite prvo kakva vam je u globalu bila 2024. godina, a potom taksativno zapišite sve lijepe stvari koje su vam se dogodile i koje želite da ponesete sa sobom u ovu godinu.

Sljedeći korak je lista grešaka koje ste napravili prethodne godine, a potom razmislite o tome čemu su vas naučile.

Kada ste to uradili, razmislite o tome kako se vaš život promijenio prošle godine i kako ste se vi, kao osoba, promijenili. Potom, sastavite listu onoga na čemu ste zahvalni u 2024.

Za kraj, razmislite o tome šta vas je najviše kočilo prethodne godine i šta biste voljeli da ostavite u prošlosti. To mogu biti loše navike, negativne emocije, ograničavajuća uvjerenja, ali i ljudi koji ne doprinose vašem uspjehu i sreći.

Budite brutalno iskreni prema sebi i nemojte preskakati ovaj korak.

Odredite glavni cilj za 2025. godinu

Kada ste napravili rekapitulaciju prethodne godine, vrijeme je da razmislite o tome gdje želite da bude vaš fokus u narednim mjesecima. Da li su to karijera, finansije, porodica, lični razvoj ili nešto drugo? Koja je to oblast u kojoj su vam potrebne najveće promjene i koja će ostaviti trag i na druge sfere vašeg života. Zatim odredite koji je vaš glavni cilj u okviru ove oblasti. Dakle, koja vam je to promjena potrebna koja će preporoditi sve segmente vašeg života?

Kako biste željeli da izgleda vaš život u narednih 12 mjeseci?

Razmislite o tome kako biste željeli da izgleda vaš život sljedeće godine u ovo vrijeme. Dajte sebi vremena i osvrnite se na svaku oblast svog života i detaljno opišite kako biste željeli da izgleda na kraju 2025. i šta bi tada bilo drugačije? Kako biste željeli da živite sljedeće godine u ovo vrijeme, a potom i kakva osoba želite da postanete.

Budite brutalno iskreni prema sebi

Vratite se u sadašnjost i iskreno odgovorite sebi na sljedeća pitanja: Gdje ste sada? Kolika je razlika između onoga gdje jeste i gdje želite da budete? Šta je to što vas najviše koči? Šta bi prvo trebalo da promijenite?

Razmislite o tome šta ste sve uradili ili niste uradili što vas je dovelo tu gdje jeste i kako će vaš život izgledati sljedeće godine ukoliko ništa ne preduzmete. Osvrnite se na svaku oblast života – posao, finansije, emotivni život, zdravlje…

Zatim zamislite kako bi sve ove oblasti izgledale ako odlučite da promijenite ono što vam najviše smeta i koči vas da ostvarite svoj glavni cilj za 2025. godinu. Pitajte sebe: Šta trebam da uradim da se promjena koja mi je potrebna zaista dogodi? Zatim zapišite prvi korak (ili nekoliko koraka) i hrabro krenite naprijed!

Savjet za kraj: Ne zaboravite da proslavite svaku malu promjenu. Naš mozak pozitivno reaguje na nagrade lučenjem dopamina, a kada se jednom nagradimo za određeno ponašanje ondja ćemo to ponašanje povezati sa pozitivnim osjećajem. Nagrađivanje sebe za postizanje malih napredaka ne samo da povećava vjerovatnoću da ćete ostvariti cilj, već čini ovaj proces mnogo zabavnijim.

