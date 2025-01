Ovo je lista najplaćenijih jutjubera u 2024: Zarađuju više od estrade

Njihovi mjesečni prihodi dostižu nevjerovatne cifre, počevši od nekoliko hiljada, do čak 150.000 evra!

Jutjuberi i influenseri u Srbiji postali su prave zvijezde, a neki su premašili cifre koje zarađuje i estrada. Prema podacima sa sajta Social Blade, jasno se vidi koliko su najplaćeniji kreatori sadržaja u regionu bili "dobri" u 2024. godini. Ako se uzme u obzir da im to nije jedini izvor prihoda, može se zaključiti da prihoduju basnoslovne sume novca na mjesečnom nivou.

Njihovi mjesečni prihodi dostižu nevjerovatne cifre, počevši od nekoliko hiljada do čak 150.000 evra. Pored zarade koje dobijaju na objavljivanju klipova, sporedni izvori njihovih prihoda podrazumijevaju postavljanje reklama na društvenim mrežama, sponzorisane saradnje, ocjenjivanje proizvoda različitih brendova, a najviše kreiranje vlogova i zabavnih sadržaja.

Ko su najuspešniji srpski jutjuberi?

Srpska Jutjub scena godinama je nepromjenljiva, pa tako prvo mjesto već godinama održava jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. Za njim, takođe godinama na samom vrhu Jutjub scene, nalazi se Stefan Vuksanović Muđa. Treće mjesto zauzima Dex Rock, a tu su i Stefan Janković Janko, Tamara Kalinić, Zorana Jovanović Zorannah i mnogi drugi.

Baka Prase

Sa mjesečnom zaradom od više od 100.000 evra, Baka Prase (28) je postao sinonim za uspjeh na internetu. Njegovi video-snimci bilježe stotine hiljada pregleda, a on ne krije da mu je popularnost donela finansijsku sigurnost. Pored svoje Jutjub karijere, prihod dobija i od saradnji sa različitim brendovima. Bogdan je u jednom od svojih klipova ispričao koliko mjesečno troši i na šta mu najviše novca odlazi.

"Imam lizing za BMW to je mesečno otprilike 3.500 evra, imam rentu stana i sve troškove koji idu uz stan, to je oko 6.000, hrana svaki dan 300 do 500 evra, kažem to jer zovem sve da ne bih jeo sam, imam novca i mogu da plaćem te ručkove, nije mi problem. Troškovi hrane mjesečno su mi 10.000 evra, znam da je preterano, ali tako živim, jer tako mogu, kraj priče. Mjesečni troškovi su mi preko 50.000 evra mjesečno, ljudi možda neće da vjeruju u to, ali vidi se i po klipovima koliko para dajem, surovi su mi troškovi - rekao je Baka u jednom od svojih videa, koji se pojavio na internetu i šokirao sve.

On trenutno živi u penthausu u Beogradu na vodi, a za novogodišnju dekoraciju svog doma je, kako kaže, dao više od 50.000 evra. Pogledajte kako sve izgleda:

Stefan Vuksanović Muđa

Muđa (26) je jedan od najuspešnijih jutjubera u regionu, sa preko dva miliona pratilaca, i zaradom koja premašuje 100.000 dolara mjesečno. Svoj uspeh pretvorio je u sigurnost za porodicu, izgradivši kuću i obezbjedivši lagodan život za svoje najbliže.

Da je obezbijedio čitavu svoju porodicu, govori to da na svoje ime ima firmu "Muđa studio", a na ime majke Verice "Onem studio". Firma je registrovana za kinematografske delatnosti, audio-vizuelne proizvode i televizijski program. Porodica Vuksanović ima i d.o.o. pod nazivom "Drink Drip" u kojem Muđa ima 30 odsto vlasništva. Pored Muđe, vlasnik ove firme je i influenser Nikola Milošević, poznatiji kao Đota Fristajl.

Jutjuber je novac zarađen od snimanja iskoristio i častio se automobilom marke Ford Ranger Raptor, čija je cijena oko 60.000 evra u zavisnosti od opreme sa kojom dolazi.

Dex Rock

Dejan Dražić (29), u javnosti poznat kao Dex Rock, miljenik mlađe publike, mjesečno zarađuje do 77.000 dolara. Njegovi gejming sadržaji privlače milione, a on je dokaz da hobiji mogu postati unosan posao. Pored Jutjuba, Dejan ima i svoju onlajn prodavnicu "RockFam Shop" u kojoj prodaje rančeve, majice, dukseve, kape, šolje, pa i brendirane slatkiše. Svoju zaradu iskoristio je na kupovinu luksuznog automobila marke Mercedes Benz GLE 350, kao i na najbolju opremu za snimanje klipova što boljeg kvaliteta.

Stefan Janković Janko

Stefan Janković Janko (24), sa više od milion pratilaca, zajedno sa djevojkom Anom Lazarević, koja takođe snima za Jutjub, osvaja publiku vlogovima i klipovima zabavnog karaktera. Njihova zarada omogućila im je da ulažu u nekretnine, automobile i luksuzne destinacije. Janko ima preko milion subskrajbera, a njegova zarada premašuje 20.000 dolara.

On se međutim našao na meti kritika kada je u svojim videima pokazao mladunče lava, te se hvalio kako ga je kupio za kućnog ljubimca.

Tamara Kalinić

Tamara Kalinić je jedna od rijetkih influenserki iz Srbije koja je prepoznata na globalnom nivou. Ona se našla na "Tajmsovoj" listi najboljih influensera, a počela je skromno, ulažući samo 10 dolara u svoj blog.

"Sve sam postigla sama, bez pomoći roditelja", izjavila je Tamara, dodajući da je napustila karijeru farmaceuta kako bi se posvetila blogovanju. Danas uživa u luksuznim putovanjima i prestižnim događajima širom svijeta. Njeno bogatstvo se procenjuje u rasponu od milion do pet miliona dolara.

Zorana Jovanović - Zorannah

Zorana je uspješno spojila Jutjub, pisanje knjiga i kreiranje parfema. Njena godišnja zarada dostiže 270.000 evra, a deo tog novca ulaže u luksuzan život u Belgiji sa partnerom Elojem Rumom. Poznata blogerka i jutjuberka najviše novca troši na luksuznu kozmetiku, šminku, kao i na brendirane odjevne komade. Pored toga, uložila je novac i u svoj fizički izgled, pa se tako podvrgla brojnim estetskim korekcijama na svom licu, a ono što ju je zasigurno najviše koštalo jesu silikoni u grudima. Pogledajte:

