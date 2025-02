"Nisam nikakvu dozvolu tražio": Reditelj o tome kako je Ceci dao ulogu u "Nečistoj krvi", spomenuo i Arkana

Kultna saga "Nečista krv" dobija svoj nastavak, a reditelj Stojan Stojčić najavio je premijeru za 11. februar u Sava Centru.

Izvor: Instagram/balkanskiratfilm/Milos Tesic/ATAImages

Poslije skoro 30 godina na filmskom platnu imamo priliku da gledamo nastavak "Balkanski rat: Nečista krv 2", koji se umnogome oslanja i na prvi dio, te ćemo imati prilike da vidimo kadrove i iz tog ostvarenja, čak i neke koji nisu nikada emitovani. Nosioci tog projekta bili su glumac Rade Šerbedžija i pjevačica Svetlana Veličković, a sa ove tačke gledišta, ispostavilo se da je reditelj Stojan Stojčić napravio najbolji mogući izbor.

Za magazin "Stil" otkrio je koji mu je bio najteži momenat tokom stvaranja nastavka, ali i brojne nepoznate detalje sa snimanja prvog dijela filma. Takođe, demantovao je brojne glasine koje "Nečistu krv" prate godinama.

Balkanski rat: Nečista krv 2, konferencija za novinare

Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES

Jednu od glavnih uloga u prvom dijelu filma imala je Svetlana Veličković, danas jedna od najvećih zvijezda na Balkanu, poznata po prezimenu Ražnatović.

"Vrlo je važno naglasiti da je riječ o Svetalni Veličković, da je bila djevojka Svetlana Ražnatović, vjerovatno da je ne bih ni primijetio. Nisam nikakvu dozvolu morao da tražim od nje, imam ugovor koji je potpisao njen otac, jer nije tada bila punoljetna. Mislim da joj je taj film bio velika odskočna daska u karijeri."

Otkrio je da je posebno za nju napisao lik Koštane, kada ga je oduševila svojim pjevačkim, glumačkim i igračkim sposobnostima.

Ceca kao Koštana u Nečistoj krvi

Izvor: Printscreen Youtube / sarkazam.mp3

"Bila je audicija za ulogu Sofke, a Svetlanu je doveo Vlada Perović, muzički producent. Ljuba Tadić, Rade Šerbedžija i ja smo zakazali taj kasting. Došlo je desetak glumica, između ostalog, i Jelena Žigon, Lenka Udovički, žena Šerbedžijina... Sve su dobili isti tekst, Svetlana Veličković je pobijedila i dobila ulogu Sofke. A onda sam ja, družeći se sa njom i njenom familijom, primijetio i njen talenat za pjevanje, tu grubost u glasu. Zato sam promijenio scenario i dopisao ulogu Koštane, ona prvobitno nije postojala. Da nije pošla drugim putem, ona bi danas bila glumica i možda popularnija od Olivere Katarine", smatra Stojčić.

"Arkan me zamolio da izbacim e*otske scene sa svadbe"

Poslije 28 godina od premijere "Nečiste krvi" razriješio je nedoumicu koja se stalno provlačila kroz medije - da li je Željko Ražnatović Arkan zahtjevao da se zabrani njegovo prikazivanje.

Izvor: printscreen/youtube/ Happy TV/MN Press

"Ne, film nikada nije zabranjen, to nije istina. Dok sam ga montirao, Arkan me je zamolio da izbacim scene sa svadbe koje su bile malo više e*otske. Arkan je bio vrlo fin, zamolio je da to sklonim i ja sam sklonio. Nisu se prikazivale ni tada, neće ni sada", objasnio je reditelj.

Sa Cecom je ostao u kontaktu do danas. "Sa njom sam se čuo prije godinu dana, ali smo se dopisivali. Mislim da će joj se dopasti. Ni ja nisam odgledao cijei film, fotografiju sam završio prije tri mjeseca, ali je tonski vrlo zahtjevan projekat. Tako da, tek ćemo vidjeti Cecinu reakciju."

Pogledajte fotografije sa konferencije za novinare povodom ovog ostvarenja:

(Stil/ Mondo)