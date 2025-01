Ceca mijenja spoljašnji izgled vile na Dedinju: Šok potez nakon iseljenja njene sestre Lidije

Ceca je odlučila da napravi izmjene u njenom domu na Dedinju i sredi sve po sopstvenom ukusu.

Svetlana Ceca Ražnatović poslije nekoliko godina ponovo je odlučila da renovira svoju porodičnu kuću na Dedinju, saznaje Kurir.

Pjevačica je ovog puta riješila da preuredi otvorenu terasu svoje vile u Ulici Ljutice Bogdana, a za pomenuti projekat morala je da izdvoji oko 20.000 evra.

Radovi na kući traju već nekoliko nedjelja, a prije nekoliko dana majstori su postavili i ogromnu metalnu konstrukciju, pa se očekuje da će nakon završetka radova i ovaj dio kuće biti natkriven, ali i bolje sakriven od očiju javnosti. Ono što je sigurno jeste da će folk zvijezda moći neometano da uživa i da se odmara na svojoj velikoj terasi tokom proljećnih i ljetnjih mjeseci i kad je kišovito vrijeme, što dosad nije bio slučaj.

Cecina komšinica ispričala je da su radnici tu od kraja prošle godine i da očekuju da se radovi što prije završe.

- Kako sam čula od jednog radnika, Ceca hoće da zatvori terasu, zato i stavljaju te metalne konstrukcije. Trebalo je to da bude gotovo još ranije, ali se odužilo jer je bilo loše vrijeme, pa praznici, tako da zasad to tako stoji. Reče mi čovjek da će svi radovi na kraju ispasti oko 20.000 evra. Ima tu dosta posla, taj dio je bio dosta zapušten i u lošem stanju. Šta je to za nju? Mora da se ulaže u kuću, to je tako. Radila je i prije nekoliko godina nešto, evo sad opet. Iskreno, nadam se da će što prije to završiti. Buka nas od tog lupanja uznemirava, a mi imamo malu djecu. Tu je još s njom i njena sestra Lidija s mužem i djecom, čula sam da se uskoro sele u tu novu kuću koju su kupili. Možda zato Ceca sad to i renovira jer su Veljko i Anastasija otišli, a kad ode i sestra, žena hoće da uživa sama u svim dijelovima kuće. Neka, i treba tako - rekla je pjevačicina komšinica.

Inače, poznato je da je Ceca oduvijek voljela da ulaže u kuću jer smatra da je to mjesto gdje ima najviše mira i gdje voli da provodi veći dio slobodnog vremena.

Ražnatovićeva je 2019. privela kraju sve unutrašnje radove koji su godinama trajali u njenom domu na Dedinju. Ona otad uživa u velikom bazenu koji je proširila, a koji je dugo bio van upotrebe, a tada je napravila i manji spa-centar u prizemlju vile. Pored bazena, napravljeni su i džakuzi, sauna, prostor za masažu i uljepšavanje. To uređivanje je trajalo više od pet godina, a glavni razlog toliko dugih radova bili su majstori, koji su odugovlačili. Iz tog razloga Ceca je bila prinuđena da nekoliko puta promijeni radnike kako bi sve bilo što prije završeno.

Prema pisanju domaćih medija, vrijednost Cecine vile procjenjuje se na između sedam i 10 miliona evra. Pjevačica je ovu kuću na Dedinju naslijedila od pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana, koji je počeo da je zida 1993. godine s bivšom suprugom Natalijom. Velelepno zdanje od skoro 1.000 kvadrata nalazi se na samom ulazu u elitno naselje Dedinje i svega stotinak metara od fudbalskog stadiona Marakana.

Koliko je Cecina vila popularna u javnosti, svjedoči i događaj od prije nekoliko godina, kada su u okviru jedne jednodnevne ekskurzije odjeljenja trećeg razreda osnovne škole "23. oktobar" iz Sremskih Karlovaca đaci imali priliku da posjete vilu, kada se i sama Ceca družila s mališanima, a na poklon im je dala potpisan CD, što je izazvalo haos i revolt u dijelu javnosti, a posebno kod pojedinih roditelja te djece.

