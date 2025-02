Rekao je da me ženi, ja njemu da je lud: Malo ko zna hit ljubavnu priču glumice Olge Odanović

Glumica Olga Odanović ispričala je hit detalje svoje ljubavne priče sa kolegom sa kojim je danas preko 30 godina u braku.

Izvor: Printskrin/Youtube/RTS TV serije - Zvanični kanal

Olga Odanović zaludjela je region ulogom Mileve u seriji "Radio Mileva", a malo ko zna da glumica ima vrlo specifičnu ljubavnu priču sa kolegom Draganom Petrovićem Peletom.

Olga i Dragan u braku su preko 30 godina, a iz svoje ljubavi imaju i nasljednike, kćerku Lenku i sina Jakova. Svoju ljubavnu priču upoznali su ubrzo po upoznavanju, a glumica je jednom prilikom ispričala i ko je bio glavni inicijator svega.

U vrijeme kada su se Olga i Pele upoznali, glumica je tek izašla iz jedne duge i bolne veze, a Dragan se svojom upornošću potrudio da je osvoji i zaliječi rane.

"Radili smo zajedno u pozorištu i samo je jedan dan počeo da ide za mnom. Krenem kući, on za mnom. Ja mu kažem da moram strašno da žurim, živjela sam tada sa bratom i drugaricom koja je bila Splićanka studirala je veterinu, ali on uporan: "Ne, ne samo da te ispratim". Meni nije jasno pa ga pitam: 'Ne znam šta ti je odjednom, pratiš me do kuće, nema razloga'. Kaže on: 'Volio bih da vidim gdje živiš' i tako sve neke budalaštine. I dobro ništa, ja ga odbijem i tako to prođe. Sutradan ja dolazim na probu, nema nikog u vježbaonici. On sjedi sam, pitam ga: 'Gdje su svi ovi ljudi', kaže: 'Doći će oni malo kasnije'. On je sve to tako ugovorio. I samo je izgovorio rečenicu: 'Ja ću tebe da ženim', na šta sam mu ja odgovorila: 'Ti stvarno nisi normalan'. Čovjeka uopšte ne poznajem", prisjetila se početaka sa suprugom glumica, pa nastavila:

"I onda smo tako par dana, to je sve jako kratko trajalo, sve se nekako brzo desilo. Nisam bila spremna za te neke muško-ženske ljubavne odnose jer sam prethodno imala priču koju sam jedva završila. Bila je duga i bolna i trebalo mi je neko vrijeme da budem sama i da malo otpatim. U stvari Pele se tu našao kao lijek. Jako je bio uporan, uselio se kod mene za dva dana, donio je mini stereo uređaj, neke stvari, strašno. Bilo je nenormalno lijepo. Sjećam se da sam otišla sa drugaricom na more, koje je bilo dogovoreno, imala sam život i prije Peleta, ali on je rekao ma kakvo ljetovanje, te je poslije svega par dana došao kod nas u Poreč sa kumom koji nas je kasnije vjenčao", zaključila je Olga ranije, koja je već više od tri decenije sa Draganom u skladnom braku, a nije tajna da se vole kao prvog dana.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Olga i Dragan su jedan od najskladnijih parova domaće javnosti, a iz njihovog porodičnog doma nikada nije izašla ružna riječ niti su vezivani za neke skandale. Jedno drugom su najveća podrška uvijek bili, a o svojim nasljednicima brinu sa puno ljubavi i razumijevanja.

(Lepa i srećna/Mondo)