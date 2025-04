Preminuo glumac iz "Poroka Majamija": Ispisao istoriju Holivuda, a dugo se borio sa teškom bolešću

Mario Ernesto Sančez preminuo je u 78. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Miami Vice

Pozorišna scena Majamija oprostila se od važnog i uticajnog umjetnika – Maria Ernesta Sančeza, kubanskog glumca, reditelja i producenta. Bio je osnivač uglednog Teatro Avante i Međunarodnog festivala hispanskog teatra u Majamiju, a publika ga možda pamti i po ulozi u seriji Poroci Majamija.

Preminuo je 10. aprila u Majamiju, u 78. godini, poslije borbe s rakom pluća.

Sančez je osnovao Teatro Avante davne 1978. godine, a njegova prva predstava bila je Electra Garrigó poznatog kubanskog autora Virhilija Pinjere. Nekoliko godina kasnije, 1986., pokrenuo je i pozorišni festival koji je ubrzo postao međunarodno priznat, okupljajući predstave iz Latinske Amerike, Španije i drugih zemalja. Taj festival i danas uspješno traje, a sljedeće izdanje zakazano je za septembar 2025.

"Sančez se skoro četiri decenije neumorno borio da u Majami dovede međunarodno pozorište", rekao je pisac Luis de la Paz, istakavši njegovo nasljeđe kao "velikog radnika" koji je prebrodio mnoge poteškoće. "Uspio je da izgradi jedan pozorišni festival zahvaljujući posvećenosti i predanosti. Suočio se sa cenzurom, uraganima, smanjenjem finansiranja, gubitkom važnih sponzora, nedostatkom viza za pozvane trupe, pandemijom i sopstvenom bolešću koju je podnio dostojanstveno", dodao je De la Paz.

Kubanski glumac koji je napravio proboj u Holivudu

Sančez je takođe bio jedan od rijetkih glumaca rođenih na Kubi koji su uspjeli da pređu u svijet glume na engleskom jeziku i rade na velikim holivudskim produkcijama, poput "The Specialist" (1994), "The Truman Show", "Bad Boys" i "Miami Vice" ("Poroci Majamija") – i u seriji i u filmu – da pomenemo samo neka ostvarenja iz njegove karijere.

Mario Ernesto Sančez u "Death of Fool" Izvor: YouTube

Visok, krupan, sa osmijehom i brkovima koji su ostajali u pamćenju publike, Mario Ernesto Sančez izgradio je jednu od najbogatijih i najsvestranijih karijera kako u teatru Majamija, tako i na filmu.

S lakoćom je prelazio iz uloga u klasičnim predstavama na španskom jeziku, do uloga na engleskom kao što su vozač taksija, policajac ili jedan od mnogih „deka“ koji igraju domine u parku u Maloj Havani, u filmu "The Father of the Bride" iz 2022. godine, u verziji sa Endijem Garsijom i Glorijom Estefan u glavnim ulogama.

(elnuevoherald.com/Mondo)