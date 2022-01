Instagram priče u novom ruhu: Vertikalno skrolovanje podsjeća na rivalski TikTok

Instagram testira novi vertikalni skrol za Stories u Turskoj i Brazilu, što će omogućiti kontrolu prevlačenjem po vertikali, nalik na Reels i rivalski TikTok.

Izvor: SmartLife / Instagram

Instagram već neko vrijeme mijenja sekciju Stories, a kako bi mogao da konkuriše ozbiljnim rivalima kao što je TikTok.

Jedno od najvećih ograničenja za Instagram Stories je bilo to što su sadržaji trajali do 15 sekundi, ali se krajem prošle godine i to promenilo – istina, korisnici su ranije mogli da postavljaju i duže snimke, samo su se prikazivali u više delova – od 150 sekundi se dobijalo čak 10 postova.

Nova funkcija za duže Stories sadržaje se pojavila sredinom decembra 2021. godine, pa se dobio prostor od 60 sekundi – sada su tu i druge promjene, na primijer mogućnost vertikalnog skrolovanja.

Platforma je još u februaru 2021. najavila da radi na Stories sa vertikalnim pomjeranjem, a do sada su se priče micale horizontalno. Sada preko vertikalniog prevlačenja ide od jednog do drugog korisnika, dok se horizontalnim pomjeranjem (lijevo-desno) šeta između sadržaja istog korisnika.

Još uvijek se ne zna kada će novi način skrolovanja stići do svih, te da li će se to uopšte dogoditi. Instagram trenutno možda obavlja A/B testiranje, što znači da bi funkcija mogla da stigne samo do nekih korisnika. Ostaje da se vidi šta nas još čeka u Instagram Stories.