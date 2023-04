Aplikacije koje su vam neophodne ako želite da otputuje za praznike

Čekali ste zadnji čas da isplanirate put tokom predstojećih praznika? Evo koje aplikacije će vam pomoći u tome.

Veliki broj ljudi je spreman da iskoristi slobodne dane i tokom praznika se uputi na neku novu ili dobro poznatu destinaciju kako bi kvalitetno proveo vrijeme u društvu porodice ili prijatelja. Međutim, ako ste i vi među njima, a još uvijek niste stigli da isplanirate svoj put - bez brige, tu smo da vam preporučimo najbolje aplikacije koje će vam u tome pomoći.

Bilo da želite da provedete odmor na nekoj od naših planina, posetite neke od najljepših gradova u regionu, ili odletite malo dalje, za sve postoji aplikacija koja vam u toj nameri može pomoći. Pa hajde da počnemo...

Rezervišite smještaj na vrijeme

Ukoliko planirate da prenoćite na željenoj destinaciji, svoj odmor ne možete započeti bez Booking ili Airbnb aplikacija. Ukoliko krenete na put bez unaprijed rezervisanog smeštaja, nećete samo izgubiti slobodno vreme tražeći ga kada stignete na odredište, već možete propustiti najbolje ponude i proći skuplje, naići na pregršt mjesta koja su prebukirana usljed navale turista, ali i biti primorani da odsedate u apartmanu ili hotelskoj sobi koja vam nije po volji.

Zato, Booking i Airbnb vam omogućavaju da unapreijd vidite gdje je slobodno, koliko košta, ali i, možda najbitnije od svega, kako smještaj izgleda i kakve utiske drugi korisnici imaju o njemu.

Zakažite jeftin povratni let

Ukoliko je vaša destinacija udaljena toliko da odlazak drumskim prevozom nije prijatan ili nije moguć, na raspolaganju su vam aplikacije WizzAir i eSky. Nema potrebe da svoj let plaćate skuplje nego što ćete ukupno potrošiti tokom boravka u željenom mjestu. Zato su ove aplikacije tu da vam omoguće da pronađete jeftine letove do najboljih odredišta, ili bar do obližnjih mjesta, a da pri tome sebi uštedite i vrijeme.

Nemojte lutati

Bilo da putujete kolima, autobusom, vozom ili avionom, nemojte na put kretati bez Google Maps aplikacije. Mape kompanije Google nisu samo rješenje koje će vam služiti kao navigacija od tačke A do tačke B, iako nudi i ekološke rute pomoću kojih možete uštedjeti gorivo i novac. Naprotiv, ova aplikacija je neophodna i za niz korisnih informacija koje će vaš odmor podići na viši nivo.

Proverite kada je najbolje vreme da krenete. Odaberite rutu i pritisnite tri uspravne tačkice u gornjem desnom uglu. Kada kliknete na tri tačkice odaberite opciju Set depart od arrive time. Odaberite vreme dolaska ili odlaska kako biste mogli bolje da isplanirate svoj put i procenite kada ćete stići, odnosno kada treba da krenete da biste stigli u planirano vreme. Proverite da li se vreme promenilo na destinaciji, i da li vi treba da prilagođavate vaše vreme polaska uslovima na putu. Ako niste zadovoljni probajte neko alternativno vreme polaska ili odaberite vreme dolaska.

Želite da posetite određeni restoran? Jednostavno ga pronađite na mapi, a jednim dodirom Google Maps će vam prikazati utiske i ocjene korisnika, radno vrijeme, kao i vreme u koje je taj restoran najposjećeniji, što može biti veoma korisno ako želite da izbjegnete gužve.

Takođe, imaćete mogućnost da pomoću Street View funkcije pogledate okolinu u kojem se neka turistička atrakcija nalazi, pa unaprijed možete vidjeti da li je vredna vaše pažnje i vremena. Ukoliko smatrate da jeste, a previše je udaljena da biste do nje stigli peške, Google Maps će vam preporučiti linije gradskog prevoza koje će vam u velikoj mjeri skratiti vreme potrebno da nje stignete.

Nažalost, iako uvijek možete preuzeti mape, za mnoge od ovih funkcija vam je potreban internet, pa ako ne želite da unaprijed planirate svako mjesto koje ćete posetiti, možda je najbolja ideja da kupite lokalnu karticu ako boravite u inostranstvu.

Volite da slikate?

Ukoliko volite da zabeležite svaki, ili bar one najvažnije momente tokom odmora, bojimo se da ne postoji aplikacija koja će dovoljno unaprijediti kvalitet fotografija ukoliko hardver nije dovoljno sposoban. Zato je Huawei telefon najbolji saputnik na svakom putovanju, jer će vam omogućiti da zabeležite ne samo veoma detaljne, već i nevjerovatno razvnovrsne fotografije koje ćete jedva čekati da podijelite na društvenim mrežama ili da pošaljete bližnjima.

Naravno, fotografije uvijek možete poslati preko, na primjer, Viber aplikacije, ali ukoliko želite da one jedva primjetno ili uopšte ne izgube na kvalitetu, pravo rješenje je Google Photos. Jednostavno upload-ujte sve fotografije na cloud, spojite ih u jedan album, a zatim taj album podijelite sa vama dragim osobama.

Baš sve što vam treba

Korisnicima Huawei telefona je na raspolaganju AppGallery - jedna od tri najpopularnije prodavnice aplikacija na svijetu - i na njoj mogu pronaći sve aplikacije koje su im neophodne za putovanje koje će pamtiti, uključujući i one koje smo naveli u ovom tekstu.

Bilo da želite da rezervišete smještaj, kupite jeftinu avionsku kartu pred putovanje, da se na nepoznatim destinacijama snalazite kao profesionalac ili da dijelite svoje fotografije preko najpopularnijih aplikacije za dopisivanje ili servisa za skladištenje istih u "oblaku" - AppGallery nudi sve.

Najbolje od svega, sve aplikacije možete pronaći i instalirati jednim klikom, direktno u AppGallery prodavnici, pa čak i aplikacije kompanije Google, za čiji rad je zaduženo fantastično rešenje pod nazivom GBox.