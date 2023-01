Ne krećite na odmor bez dobro isplaniranog puta na Google Maps aplikaciji

Najbolji Google Maps savjeti za sve one koji kreću na put!

Izvor: SmartLife / Unsplash / CardMapr.nl

Veliki broj ljudi koristi novogodišnje i božićne praznike da spoji neradne dane i promijeni sredinu. Bilo da je to razgledanje gradova u komšiluku ili odlazak na skijanje na nekoj od naših planina, uvijek je solidna odluka da Google Mapsbude vaš vodič i saputnik, pa ćemo se u današnjem tekstu baviti savjetima koji će biti korisni najvećem broju putnika.

Google Maps za najveći broj putnika

Uglavnom se Google Maps aplikacija koristi kako bi provjerili putanju od tačke A do tačke B, ali ona ima zaista mnogo drugih opcija koje ne možete da uočite na prvi pogled. Zbog toga smo riješili da sa vama podijelimo sve one opcije koje će vam biti korisnike prilikom putovanja, razgledanja, planiranja rute, saznavanja novosti u vašem okruženju itd...

Google mape i bez interneta

Prije nego što krenete na put, poželjno je da preuzmete rutu/direkcije sa Google Maps aplikacije iz prostog razloga da bi imali upustva čak i u trenucima kada je slab signal, nema interneta ili se nalazite u drugoj zemlji.

Uz pomoć offline mapa, nećete morati da brinete o tome da li ćete se izgubiti negdje.

Otvorite Google Maps i ukucajte vašu destinaciju (ili osposobite lokaciju, pa će aplikacija sama utvrditi gdje se nalazite). Izaberite krajnji cilj. Ukoliko vam se ne pojavi opcija za preuzimanje mape, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu. Tu će se naći opcija Download offline map. Kliknite na Download i kada je budete preuzeli biće dostupna i kada ne budete imali pristup internetu.

Ako je bilo šta nejasno - pogledajte naš tekst o tome kako preuzeti mape za offline Goole Maps naigaciju.

Uštedite dok putujete

Usljed inflacije i promjenljive cijene goriva, sigurno će mnogima značiti i najmanja ušteda po litri. U trenucima kad se zaustavite na pauzi, iskoristite je i za traženje obližnjih benzinskih pumpi i uporedite njihove cijene kako biste dobili najbolju ponudu.

Ne zaboravite da su cijene goriva duž autoputa obično više u odnosu na one u gradu, pa se za benzin pobrinite i prije samog putovanja za njegov najveći dio.

Takođe, uštedite potrošnju goriva direktno zahvaljujući Google Maps aplikaciji, koja vam pomaže da vaš rezervoar bude pun što duže preporučujući vam najbržu i rutu sa najmanje zastoja i prepreka. Kako biste uključili rute s uštedom goriva dodirnite tri tačke na ekranu s uputstvima za navigaciju, zatim dodirnite Opcije rute i uključite Preferiraj rute s uštedom goriva.

Live View kad pješačite

Nekada je teško koristiti Google mape za pronalaženje neke ulice ili lokacije, pošto stalno morate da sklanjate pogled sa telefona kako bi se uvjerili da se krećete u dobrom pravcu. Uz opciju Live View ćete na ekranu dobijati upustva dok se krećete, što znači da ćete moći da gledate samo u telefon prilikom traženja lokacije. Da biste koristili tu opciju, potrebno je da omogućite pristup kameri jer ona koristi istu i da se nalazite u navigaciji za pješake.

Live View će skenirati okruženje i potom će se na ekranu pojaviti velike strelice koje će vam davati uputstva. Napominjemo da nemaju sve zemlje i gradovi ovu opciju, ali Google Maps nekada i sam objavi uputstva:

Otvorite Google Maps, ukucajte destinaciju i kliknite na Directions.

Ispod tih opcija se nalaze ikonice automobila, autobuske stanice i pješaka, vi izaberite posljednju.

Na samom dnu ekrana je Live View dugme, nalazi se pored opcije Start.

Naciljajte kameru vašeg telefona na okolne zgrade i saobraćajne znakove (odobrite aplikaciji pristup za kameru). Kada budete krenuli ka konačnoj destinaciji pojaviće se velika strelica i ime ulice na vašem ekranu, a sve kako bi vam dale smjernice.

Više stanica na putovanju

Osim toga što Google Maps pokazuje kuda treba da idete, on izračuna i koliko će vam biti potrebno vremena da stignete do te destinacije. Ukoliko vaš put zaista dugo traje, možete da dodate na vašim mapama opciju "stanice".

Kada budete to uradili, Google Maps će vam izračunati ponovo koliko će vam biti potrebno vremena da stignete do konačne destinacije, ali će ovog puta izračunati i potrebno vrijeme do tih stanica.

Otvorite Google Maps i za destinaciju ukucajte adresu/grad/kafić/pumpu/itd vaše prve stanice.

Potom kliknite na Directions.

U gornjem desnom uglu se nalazi meni čija ikonica su tri tačke.

Tu se nalazi opcija Add stop. Dodajte koliko god želite stanica, ali za posljednju odaberite vašu konačnu stanicu.

Kliknite na Done. Google Maps će izračunati koliko će vam trebati približno vremena za to putovanje.

Pregledajte Street View prije polaska

Prije nego što rezervišete mjesto gdje ćete odsjesti, možete da provjerite na Google Maps kako izgleda ta ulica i njena okolina.

Ovo je samo jedan primjer gdje možete da koristite Street View opciju. Ukoliko tražite bilo koje mjesto gotovo na cijelom svijetu ili ulicu i ne znate kako izgleda, upravo ova opcija vam dozvoljava da se upoznate sa njima i prije nego što ih posjetite.

Street View je nedavno dobio značajna unapređenja za najveće gradove na svijetu, a evo i kako da je koristite:

Otvorite Google Maps i izaberite lokaciju koju tražite.

U donjem lijevom uglu vašeg telefona će se pojaviti mala kutija sa fotografijom na kojoj će vjerovatno biti zgrade. Kada budete kliknuli na nju otvoriće vam se Street View.

Možete da uvećate određeni dio ili da vidite kako izgleda cijela ulica prevlačenjem prsta preko ekrana.

Sve druge korisne opcije

U ovom dijelu teksta ćemo se osvrnuti na korisne opcije koje veoma lako možete da savladate.

Prije nego što posjetite novi grad ili zemlju, uvijek je dobro da se pripremite za put, te da vidite kakve atrakcije tamo postoje i da ih nađete preko Google Maps. Jednom kada unesete destinaciju, pored opcije Directions se nalazi Save koja čuva putanju. Isto to rade i opcije Favorites, Starred places i Want to go.

Izbjegnite autoputeve i putarine. Kada budete upalili smjernice za direkcije, kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu, pa potom na Route options. Uz pomoć nje možete da izaberete da li će vam Google Maps pokazati autoputeve, putarine i trajekte na vašoj mapi.

Izbjegnite naplatne stanice, ali otkrijte i cijene putarine u nekim zemljama, sve pomoću Google Maps aplikacije

Ukoliko se nalazite u nekom gradu, a niste sigurni koliko ima metara od jedne lokacije do druge, možete da izmjerite uz pomoć vaših prstiju razdaljinu. Nije potrebno da unosite nikakvu adresu, već na mapi kliknite gdje želite da se nalazi tačka A, a na dnu ekrana će se pojaviti meni koji je potrebno da prevučete ka gore da bi izabrali opciju Measure distance. Kada to uradite potrebno je ponovo da kliknete na mapu da biste napravili tačku B i onda će vam aplikacija otkriti kolika je razdaljina od A do B.

Provjerite kvalitet vazduha tamo gdje idete, budite spremni!

Bili ste u nekom restoranu ali niste zapamtili ime? Google može uz opciju Your timeline da otkrije gdje ste bili. Tu možete da vidite gdje ste se sve kretali i to za svaki dan. Potrebno je da kliknete na vašu ikonicu kako bi se otvorio novi prozor sa tom opcijom.

Napravite svoje mape! Ovako nešto ne možete da uradite sa Google Maps, ali je zato ta kompanija napravila aplikaciju Google My Maps koja je upravo zbog toga stvorena!



Da li znate još neku opciju Google Maps koja može biti korisna za putovanja? Pišite nam u komentarima!