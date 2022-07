Kako najlakše naći jeftine avionske karte?

Sezona godišnjih je u punom jeku, tako i potražnja za avionskim kartama.

Sa početkom sezone putovanja i godišnjih odmora tako je došla na red i velika potražnja na avionske karte. Svi žele da prođu što povoljnije, ali postoji nekoliko načina kako da u tome uspijete.

Pretražite dan "gore dole"

Ukoliko određena karta košta 300 evra u jednom pravcu, promijenite za dan prije i možete pronaći značajno jeftinije karte. Tako je recimo u jednoj avio kompaniji u ovom trenutku moguće bukirati avionsku kartu u avgustu do Grčke za 20.100 dinara, dok je samo dan ranije za istu destinaciju kao i klasu potrebno izdvojiti 5.690 dinara. I nije u pitanju samo slučajna ili promotivna ponuda, već se u ovoj kompaniji tokom cijele letnje sezone mogu naći ovakvi rasponi cijena.

Kartu potražite što ranije

Kartu treba tražiti ranije, bar dvije nedjelje prije planiranog putovanja, jer im uglavnom raste cijena kako se približava datum koji ste izabrali. Ukoliko ste fleksibilni po datumima, to može značajno uštedjeti budžet, jer često u istoj nedjelji razlika u iznosu za istu destinaciju može biti duplirana.

Bitna stavka je ne nasjesti na lažne ponude. A ima ih je previše. Uglavnom se kriju iza nepoznatih sajtova i sa veoma niskim cijenama. Nekada se služe i imenima poznatih kompanija, a li se tek u linku vidi njihov pravi naziv. Zato je najbolje kupovati direktno sa sajta kompanije, bez ikakvog posrednika.

Pratite promotivne ponude

Većina avio kompanija nudi mogućnost prijave na promocije i popuste. To može biti vrlo korisno ukoliko želite da budete među prvima koji će saznati da su karte na popustu. Jedna takva neočekivana i prijatno iznenađujuća poruka stigla je jednoj čitateljki na mejl. Ono što nikako nije očekivala da će ponuda u sred sezone kada se traži karta više od 300 evra, koliko ovih dana iznosi, biti obaviještena da će narednog mjeseca do iste destinacije moći da ode za 50 evra.

"Ugrabi svoje mjesto za ljeto u Grčkoj, tako je bila naslovljena poruka za ponudu do Soluna za 50 evra od jula do kraja avgusta. Pogledala sam trenutnu cijene za ovu destinaciju i vidjela da one iznose oko 300 evra. Nisam planirala da idem baš na ovu destinaciju, ali relativno pristupačne cijene razmatram ovu ponudu", priča jedna Beograđanka.

Iako je potražnja velika, u nekim kompanijama i dalje je moguće pronaći kartu do najtraženijih destinacija za manje od 20 evra. Ovdje treba imati u vidu da su niže cijene uglavnom na manjim aerodromima i u svijetu pa i kod nas. Tako karta od Niša do Krfa u julu i dalje se može naći za 17 evra, dok sa istog polaziša do Italije ona iznosi 13 evra.

