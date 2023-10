Postanite kamiondžija i provozajte se BiH putevima u hit igri: Stigao je Euro Truck Simulator 2 - West Balkans DLC

Palite motor, zakačite prikolicu i pravac Zapadni Balkan. Nova Euro Truck Simulator 2 ekspanzija donosi 30 gradova regiona.

Izvor: SCS Software

Ukoliko do sada niste imali priliku da zaigrate Euro Truck Simulator 2 i preuzmete ulogu kamiondžije koji prevozi tovar širom Evrope, dodavanje BiH u igru je odlična prilika za to. SCS Software je 19. oktobra zvanično lansirao West Balkans DLC.

Euro Truck 2 - West Balkans nastavlja tamo gdje su stale ekspanzije "Going East" i "Road to the Black Sea", te igračima sada na raspolaganje stavlja sve zemlje bivše Jugoslavije i Albaniju, odnosno 30 novih gradova koje virtuelne kamiondžije mogu da posjete.

Izvor: YouTube / A.P. 101 Gaming

Ovo je lista dostupnih gradova:

Banja Luka, Bihać, Karakaj, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica

Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Priština

Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica

Osijek, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb

Kopar, Ljubljana, Maribor, Novo Mesto

Bitolj, Skoplje

Fjer, Drač, Tirana, Valona

Od Vardara pa do Triglava, uživaćete u arhitekturi i raznolikim predijelima naše zemlje i regiona. Vidjećete pregršt izmišljenih kompanija i razmišljaćete o budućnosti svoje transportne imperije dok satima čekate na nekom od 20 jedinstvenih graničnih prelaza. Dobro, ovo za čekanje smo izmislili.

West Balkans ekspanziju za Euro Truck Simulator 2 igru samostalno možete preuzeti na Steam platformi za 17,99 evra, kao i u okviru Balkans paketa sa Going East i Road to the Black Sea ekspanzijama po cijeni od 28,22 evra.

Podsjetimo, SCS Software je prošle godine otkazao Heart of Russia ekspanziju zbog ruskog napada na Ukrajinu.