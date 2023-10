Ne propustite da preuzmete dvije odlične horor igre potpuno besplatno

Ako ste ljubitelj horor igara, ova dva naslova će biti sjajan dodatak vašoj kolekciji.

Izvor: Steam / The Evil Within

Ne znamo da li ćete otići na žurku povodom Noći vještica ili ne, ali ne smijete propustiti da preuzmete dvije odlične horor igrepotpuno besplatno, jer kompanija Epic u narednom periodu poklanja The Evil Within i The Evil Within 2 naslove.

Prvi dio The Evil Within igre iz 2014. godine možete preuzeti odmah na Epic Games prodavnici, gdje je dostupna za "dž" do 26. oktobra, zajedno sa naslovom Eternal Threads. Da se radi o veoma kvalitetnom horor naslovu najbolje pokazuju ocjene igrača i kritičara, koji su ovom naslovu dali 84/100 ocjenu na Steam platformi, odnosno 75/100 na Metacritic sajtu.

Nastavak,The Evil Within 2, nije dostupan odmah, već ćete na njega morati da sačekate do 26. oktobra, nakon čega ćete imati nedjelju dana vremena da ga preuzmete besplatno u Epic Games prodavnici, u paru sa Tandem: A Tale of Shadows igrom. Prema 92/100 i 76/100 ocjenama na Steam-u i Metacritic sajtu, drugi dio igre, lansiran 2017. godine, je još bolji i strašniji nego prethodnik.

Ako do sada niste čuli za The Evil Within, neka vas dobre ocjene ovih naslova ne čude. Iza njih stoji Šinđi Mikami, tvorac kultne Resident Evil franšize, koji nas uvlači u ulogu detektiva Sebastijana Kasteljanosa, koji pokušava da izvuče živu glavu u borbi sa nečastivim silama od kojih se ledi krv u žilama.

Kakav račun je potreban za The Evil Within 1 i 2

Kako je The Evil Within stariji naslov, za sistemske zahtjeve se slobodno možemo osloniti na one koji važe za drugi dio igre. Evo kakav hardver vam se preporučuje:

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit verzije)

Procesor: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X ili bolje

Memorija: 16 GB RAM

Grafika: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB or better

Prostor: 40 GB slobodno

(Mondo)