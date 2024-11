10 najboljih Android igara 2024. godine: Od "brzih prstiju" do "sudara klanova"

Nekoliko kategorija nagrada ove godine nije dodijeljeno, pa su tako najbolje Android igre izabrane isključivo od strane Play Store-a, dok je rangiranje igara, i aplikacija, po izboru korisnika izostalo

Izvor: Shutterstock

Pored najboljih Android aplikacija, Google Play Store svake godine bira i najbolje igre tu softversku platformu, nastale u godini koja se polako bliži svom kraju.

Pobjednici Google Play's Best of 2024 nagrada su upravo proglašeni, dok se Google istovremeno pohvalio time da su tokom ove godine poboljšali vidljivost i proširili opcije igranja Android igara, kao i da je obezbijeđena ažurnija i pravovremenija isporuka sadržaja korisnicima.

Nekoliko kategorija nagrada ove godine nije dodeijljeno, pa su tako najbolje Android igre izabrane isključivo od strane Play Store-a, dok je rangiranje igara, i aplikacija, po izboru korisnika izostalo.

A dvije igre su se u ovogodišnjem izboru posebno izdvojile: AFK Journey kao pojedinačno najbolja i Clash of Clans kao najbolja igra sa više uređaja.

Najbolje igre za Android uređaje 2024. godine:

- Najbolja igra u ukupnom plasmanu: AFK Journey

Ova igra donosi veliki izbor likova i dobar taktički borbeni sistem RPG igre, što joj je i donijelo titulu Android igre godine. Njena velika mapa puna elemenata za istraživanje i vizuelno veoma atraktivan umjetnički stil grafike dodatno je izdvajaju u odnosu na konkurenciju.

Google Play’s 2024 Best Game Award: AFK Journey Izvor: YouTube / Google Play

- Najbolja igra za više uređaja: Clash of Clans

Clash of Clans je mobilni klasik prisutan na Android platformi duže od jedne decenije. A pored toga što je igra nedavno bolje optimizovana za igranje na pametnim telefonima, tabletima i uređajima na preklop, dobila je i svoja PC i Chromebook izdanja.

Google Play’s 2024 Best Multi-device Game Award: Clash of Clans Izvor: YouTube / Google Play

Ostali dobinici nagrada za najbolje Android igre 2024. godine:

- Najbolja multiplayer igra: Squad Busters

- Najbolja igra za "brze prste": Eggy Party

- Najbolja indie igra: Yes, Your Grace

- Najbolja priča u igri: Solo Leveling: Arise

- Najbolja korisnička podrška za igru: Honkai: Star Rail

- Najbolje igra za porodice: Tab Time World

- Najbolja igra za Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance

- Najbolje igra za Google Play Games na PC-u: Cookie Run: Tower of Adventures

(MONDO/SmartLife)