Ostanite srećni i zadovoljni uz m:tel IPTV

Dani praznovanja i porodičnih svetkovina nastavljaju se već šestog i sedmog januara 2022. godine.

Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Badnji dan. Službama u pravoslavnim hramovima, nalagnjem badnjaka i pijukanjem najavljuje se rođenje Isusa Hrista i najradosniji praznik - Božić. Brojni javni televizijski servisi i komercijalne TV stanice prilagodiće programske šeme i rasporede dočeka i obilježavanja najradosnijeg praznika porodičnog i društvenog zajedništva, Božića.

Od ostalih TV sadržaja izdvajamo:

Povodom 30 godina postojanja Republike Srpske, Radio-televizija Republike Srpske pripremila je projekat "Tri boje otadžbine", koji čine dva dokumentarna filma o nastanku i stasavanje Republike. Zamisao je da se, na ovaj način da još jednom, podsjetimo na vrijeme nastanka, borbe za opstanak i stasavanja Republike Srpske, saopšteno je iz RTRS-a.

Osim rada na dokumentarnom serijalu, ekipa RTRS-a snimila je i 33 emisije pod nazivom "Svjedočenja", koje čini 28 intervjua sa najvažnijim ličnostima koje su obilježile politički, društveni i kulturni život prethodnih 30 godina.

Intervju i "Svjedočenja" biće emitovani na prvom programu od sredine januara, a dokumentarni serijal "Tri boje otadžbine" svoju premijeru doživjeće uz rođendan Republike Srpske, i to od 8. do 11. januara u večernjem terminu.

Film “Fantastična” je zabavan osvrt na paradokse sa kojima se žene suočavaju u svijetu u kojem vrijednost zavisi od broja “lajkova”. TV

CINEMAX, utorak, 11. januar 2022. godine u 16:35h Lori je ambiciozna mlada žena koja želi da postane poznata spisateljica. Klara je zvijezda društvenih mreža sa velikim brojem pratilaca. Njen glamurozan život na Instagramu omogućava joj da bude zaštitno lice skupih brendova i proizvoda. Elizabet, feministička buntovnica, konstantno preispituje društvenu definiciju idealne žene. Prijateljstvo ove tri veoma različite žene biće stavljeno na iskušenje tokom ljeta, kada Lori okusi slavu, Klara posrne, a Elizabet mora da bira stranu.

Sjajan scenario, dobra produkcija i mnogo zapleta, sve to u filmu “Vjenčanje bez kraja”, na TV HBO u četvrtak, 13. januara u 20:00 časova Zazi dijeli stan sa svoja dva druga, ženskarošem Patrikom i dobroćudnim Antonom. Sve troje su potpuno nesposobni da budu u vezi. Traženje prave ljubavi? Nema potrebe. Zazi je u to sigurna. Kad Filip, Zazin najbolji drug iz djetinjstva, pošalje pozivnicu za svoje vjenčanje, ona mjesecima ostane zakopana u prepunom poštanskom sandučetu. Kad Zazi konačno pronađe pozivnicu, ona je šokirana

saznanjem da je Filipovo vjenčanje sutradan i da će se on oženiti uobraženom i zlobnom Franciskom. Franciska je definitivno pogrešna djevojka za Filipa! Zazi će dati sve od sebe da spriječi svog prijatelja da napravi najveću grešku u životu.

