m:tel Playground meetup: Produkt menadžment u IoT startapima

Još jedan m:tel Playground meetup čeka vas u utorak 19. aprila od 21 čas na FB stranici kompanije m:tel

Razvoj proizvoda u IoT oblasti predstavlja poseban izazov s obzirom da podrazumijeva istovremeno razvoj i hardvera i softvera, ali i posebne specifičnosti produkt menadžmenta za hardver u fazi prototipiranja u odnosu na fazu proizvodnje.

U utorak 19. aprila od 21.00 časova na FB stranici kompanije m:tel u okviru još jednog m:tel Playground meetup-a, razgovaramo o upravljanju razvojem proizvoda u IoT startapima sa Anom Pegan, produkt menadžerkom u kompaniji LearnUpon, te jednom od osnivača i glavnom organizatorkom Serbian Product Community-a.

Ana Pegan ima preko 20 godina bogatog radnog iskustva u IT industriji, radu sa korisnicima IT rješenja i u produkt menadžmentu u različitim domenima od fintech kompanija, navigacija, gejminga preko outsorcinga, startapa do velikih kompanija poput TwoDesperados, TomTom, Asecco, WhiteCitySoft, Hypo Banka, e Front i IvyExec.

U kontekstu naše meetup teme posebno je interesanto njeno iskustvo stečeno u okviru kompanije TomTom gdje je radila na razvoju proizvoda poput navigacija i pametnog sata.

Sa Anom razgovaramo o produkt menažmentu i njegovim specifičnostima u IoT oblasti, adresiramo razvoj hadrvera i softvera, te kako donijeti odluke o priorititetima za razvoj proizvoda, a kako razmišljati dugoročno o razvoju proizvoda i kako postaviti viziju i strategiju startapa u tom kontekstu, te kako razviti product roadmap. Odgovorićemo i na pitanja da li i kada startapu treba produkt menadžer, a kada projekt menadžer, te zašto velike kompanije sarađuju sa startapima za razvoj proizvoda i koje koristi imaju startapi od saradnje sa velikim kompanijama.

