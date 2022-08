Pratite najveće sportske događaje na ON TV

Ukoliko izaberete ON TV, novu m:tel TV uslugu, možete uživati u engleskoj Premijer ligi na Arena sportu, ali i drugim premijum sportskim sadržajima, bilo kada i bilo gdje u BiH.

Izvor: m:tel

Ljubitelje sporta, podsjećamo da putem m:tel IPTV-ja i m:SAT- satelitske televizije, isto tako mogu da prate sve važne sportske događaje koji u vaše domove donose omiljene fudbalske utakmice Lige šampiona, Lige Evrope, Super lige Srbije, Premijer lige BiH, hrvatske HNL lige, utakmice italijanske Serije A, Francusku Ligu 1, Špansku, a od ovog ljeta i englesku Premijer ligu. Zatim, utakmice latinoameričke lige, kao i druge važne sportske susrete, poput rukometnih, vaterpolo i odbojkaških utakmica, borilačkih sportova, NBA-a, košarkaške ABA lige, Formule 1 i pregršt drugih sportskih manifestacija.

ON TV vam nudi napredne TV funkcionalnosti, gledanje propuštenog sadržaja 72 časa unazad, pauziranje, gledanje sadržaja ispočetka, snimanje i istovremeno gledanje sadržaja na više uređaja.

Takođe, možete da odaberete ON TV paket po svojoj mjeri. Start ON sa 59 kanala po cijeni od 20 KM ili Max ON sa 130 TV kanala i Superstar videotekom po cijeni od 27 KM mjesečno.

Za korišćenje ON TV-a dovoljno je da posjedujete pametni telefon ili tablet, kvalitetnu internet vezu, te da preuzmete aplikaciju putem Google Play-a, App Store-a ili App Gallery.

Pređite u pobjednički tim i gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a, a sada i ON TV-a bilo gdje u BiH.

(MONDO)