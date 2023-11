SAMSUNG S95C OLED: Vrhunski dizajn i fantastičan kvalitet slike imaju svoju cijenu

Kako se na našem testu pokazao nasljednik prvog televizora sa QD-OLED tehnologijom ekrana - saznajte u nastavku.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Na test nam je stigao Samsung S95C OLED 4K HDR Smart TV, 77-inčni nasljednik prošlogodišnjeg S95B modela, kojeg mnogi prepoznati po tome što je bio prvi televizor na svijetu koji je donio QD-OLED tehnologiju, odnosno spojio "quantum dots" boje i prednosti OLED panela, poput prikaza crne boje koja je zaista crna.

Kompanija ima odličan razlog da vjeruje u to što radi. Rešenje koje je razvio Samsung Display je dobilo univerzalne pohvale, pa kako tim koji pobeđuje ne treba mijenjati, ista tehnologija krasi i najnoviji model. Ipak, neke bitno promjene se jesu desile, od kojih su najvidljivije one u dizajnu. No, o tome nešto više u daljem tekstu.

Nevjerovatno živopisne boje, visok kvalitet prikaza i vrhunske performanse su samo neke od karakteristika kojim se Samsung S95C može pohvaliti pred kupcima, pa hajde da u detaljima prođemo sve ono što novi model može da ponudi i što nam je prikazao tokom testa.

Samsung S95C DIZAJN

Dimenzije sa postoljem: 1716,6 x 1048,1 x 286,4 mm

Dimenzije bez postolja: 1716,6 x 984,1 x 11,2 mm

Težina sa postoljem: 40,0 kg

Težina bez postolja: 28,2 kg

Materijali: Metal, plastika

Konektori (One Connect Box): 3x USB-A port, 4x HDMI port, 1x CI+ slot, 1x antenski konektor, 2x satelitski konektor, 1x optički audio port, 1x LAN port

Kako je televizor statičan uređaj, smatramo da je veoma bitno da njegov dizajn bude takav da uljepša prostoriju u kojoj je postavljen. Srećom, izgled Samsung S95C je po ovom pitanju pun pogodak.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Sa izuzetno tankim okvirima ekrana i metalnim ivicama oko kućišta, televizor izgleda veoma moderno, nezavisno odakle se posmatra. Za razliku od prošlogodišnjeg modela, njegova debljina je smanjena na 11,2 mm i uniformno raspoređena duž poleđine koja je izrađena od teksturirane plastike.

U kutiji se dobija i metalno postolje. U pitanju je centralno rješenje koje se može postaviti na komode znatno manjih dimenzija od dimenzija samog televizora, koje dovoljno izdiže isti iznad površine, tako da se ispod komotno može smjestiti jedan soundbar, ali i koje prilično stabilno nosi uređaj. Pomjeranja prilikom fizičkog kontakta su veoma mala, što samo upotpunjuje osjećaj da je u pitanju premijum proizvod.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Međutim, deluje da Samsung zaista želi da kupci ovaj TV okače na zid. Na njegovoj poleđini nećete pronaći konektore, a upravo u ovom podatku leži razlog debljine ovog televizora. Južnokorejski gigant je iste, kao i dobar dio elektronike izmestio izvan kućišta, odnosno u One Connect Box.

U pitanju je eksterni uređaj koji se može fiksirati na poleđinu, na postolje ili se jednostavno može odložiti gde god korisnik poželi. Sa televizorom se spaja pomoću samo jednog kabla, a u kutiji se dobijaju dva - različite dužine - što daje dovoljno prostora za kreativnost prilikom odlaganja.

Iako će mišljenja o eksternom uređaju nesumnjivo biti podijeljena, nama se veoma sviđa ovakvo rješenje - ne samo zato što omogućava tanje dimenzije televizora, već i zato što u velikoj mjeri olakšava pristup i pregled dostupnih konektora. Kada već govorimo o konektorima, One Connect Box ih posjeduje sasvim dovoljno, pa će kupci pronaći 3x USB-A port, 4x HDMI port, 1x CI+ slot, 1x antenski konektor, 2x satelitski konektor, 1x optički audio port, kao i 1x LAN port.

Posebno nam je drago da vidimo da se sva četiri HDMI porta zapravo pridržavaju HDMI 2.1 standarda i podržavaju prenos slike do 4K / 144 Hz, kao i Freesync Premium Pro, što će posebno biti značajno onima koji žele da povežu gejming konzolu ili računar sa televizorom.

Na poleđini televizora se takođe nalaze otvori audio sistema, ali kvalitetom zvuka ćemo se detaljnije baviti u daljem tekstu.

Samsung S95C EKRAN

Ekran: QD-OLED

Dijagonala: 77 inča

Rezolucija: 3.840 x 2.160 piksela

Brzina osvježavanja: Do 144 Hz

Prikaz: HDR10, HDR10+, HLG

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

U kombinaciji sa impozantnim dimenzijama ekrana i veoma tankim okvirima istog, iskustvo gledanja sadržaja na Samsung S95C televizoru je veoma imersivno - pogotovo ako je postavljen na idealnoj udaljenosti.

Kvalitet prikaza je na izuzetno visokom nivou - naravno, sve dok sadržaj koji se reprodukuje dozvoljava QD-OLED panelu da dođe do izražaja. Zahvaljujući quantum dots tehnologiji, boje su veoma živopisne i zaista "iskaču" prilikom gledanja filmova i serija. Prikaz je impresivno svijetao, kristalno jasan, oštar i detaljan, a uglovi gledanja odlični, pa možemo otići toliko daleko da kažemo da je u pitanju jedan od najboljih koje smo ikada vidjeli. Način na koji oživljava sliku je zaista nešto što je potrebno doživjeti svojim očima.

Naravno, ono najbolje se može osjetiti prilikom konzumiranja HDR10+ sadržaja, odnosno kada kombinacija istinski crne boje i izuzetno svetlih detalja podiže prikaz i iskustvo gledanja na viši nivo. Za puriste, tu je i Filmmaker režim slike, ali ono što se mnogima neće svidjeti jeste da Samsung, kao što to ne čini ni na svojim telefonima, nije implementirao podršku za prikaz Dolby Vision sadržaja.

Ne možemo da ne spomenemo odličnu brzinu osvježavanja koja u potpunosti mogla da isprati ono što aktuelna generacija gejming konzola ima da ponudi, te je gejmplej u podržanim naslovima izgledao sviklenkasto glatko. Ipak, kada se već bavimo gejmingom, bitno je istaći da S95C nudi Game Bar meni, kao i neke veoma interesantne mogućnosti koje će dodatno unaprediti iskustvo gejminga, poput prikaza broja kadrova, dodavanja virtuelnog nišana, pa čak i uveličavanja mini mape, između ostalog.

Samsung S95C ZVUK

Audio sistem: 4.2.2CH

Snaga: 70 W

Tehnologija: Dolby Atmos

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Kvalitet prikaza je samo polovina iskustva, a drugu polovinu čini kvalitet zvuka. Kako bi korisnici mogli da uživaju u onome što gledaju, Samsung je na S95C model implementirao 4.2.2 audio sistem, ukupne snage od 70 W, raspoređen po ivicama i donjem delu poleđine televizora.

Nakon što smo čuli kako zvuči S95C, možemo prenijeti da je u pitanju veoma dobar zvučni sistem, koji će za veliku većinu biti više nego dovoljan za svakodnevnu konzumaciju sadržaja. Postoje određeni nedostaci u niskim frekvencijama, ali ništa što će upropastiti generalno veoma bogat i prijatan zvuk, koji je bio dovoljno glasan, sa jasnim i razumljivim glasovima.

Međutim, apsolutno će nam biti jasno ukoliko neko bude smatrao da je sistemu potrebno dodati soundbar, pogotovo ukoliko televizor bude montiran na zid. Oni koji se odluče na neki od podržanih Samsung rješenje će pomoću Q-Simphony tehnologije, u paru sa postojećim zvučnicima, dobiti još bogatije i kvalitetnije slušalačko iskustvo.

Iako Samsung nije implenetirao Dolby Vision, drago nam je da podrška za Dolby Atmos nije izostala, a tu je i dodatna OTS+ tehnologija koja na osnovu informacija o prikazanom sadržaju na ekranu pokušava da gledaocu adekvatno pozicionira zvuk.

Samsung S95C PERFORMANSE i SOFTVER

Procesor: Neural Quantum 4K

Operativni sistem: Tizen Smart TV

Povezivanje: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Samsung S95C pokreće najnoviju verziju Tizen operativnog sistema za pametne televizore. Ukoliko ste do sada koristili ovaj softver, već znate šta možete da očekujete, ali ako niste, smatramo da je u pitanju prilično intuitivno rješenje na koje ćete se relativno brzo navići, pogotovo jer nudi direktan pristup najvećim striming servisima, kao i YouTube platformi.

Televizorom se upravlja pomoću TM2360E, kompaktnog daljinskog upravljača izrađenog od plastike, koji svoju bateriju puni solarno i na sebi posjeduje prečice ka Netflix, Prime Video i Disney+ aplikacijama, kao i mikrofon za upravljanje glasom.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Kretanje kroz interfejs je prilično fluidno, bez kašnjenja i "štucanja". Na raspolaganju su brojne korisne funkcije, pogotovo ako posjedujete i Samsung telefon, kao i mogućnost da povežete bluetooth kontroler i igrate dostupne naslove, odnosno strimujete igre pomoću Nvidia Geforce Now aplikacije.

Samsung S95C CIJENA i UTISCI

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Kako je Samsung S95C OLED 4K HDR Smart TV (77 inča) lansiran sredinom godine, zainteresovani kupci već neko vrijeme mogu da ga pronađu na srpskom tržištu. Nažalost, bojimo se da neće svako moći da ga priušti, jer njegova cena iznosi paprenih oko 3.950 evra.

Da je skup - skup je. Međutim, ipak je u pitanju premijum model koji donosi ono najbolje što Samsung trenutno može da ponudi, pa oni koji žele vrh ponude i koji mogu da ga priušte sigurno neće biti razočarani. Mi smo uživali dok smo ga testirali i nesumnjivo ćemo dugo pamtiti njegov fenomenalan dizajn, vrhunski kvalitet prikaza, veoma dobar zvuk i solidne performanse.