Serija "Gradovi podzemnog svijeta" na kanalu Viasat History u okviru m:tel IPTV-ja

Pođite na uzbudljivo putovanje sa renomiranim istorijskim avanturistom Donom Vajldmanom

Izvor: Viasat World

U prvoj sezoni serije „Gradovi podzemnog svijeta“ kroz osam epizoda vratite se u prošlost sa Donom Vajldmanom koji oživljava istoriju kroz svoje stručno vođenje i zaraznu radoznalost. Serija će biti emitovana od 1. avgusta, četvrtkom u 21.00 časova na kanalu Viasat History.

Ova očaravajuća serija otkriva skrivene, često zaboravljene podzemne strukture koje su igrale ključnu ulogu u ljudskoj istoriji.

Emisija kombinuje najsavremeniju tehnologiju, kao što su 3D mapiranje i radar koji prodire u zemlju, sa istorijskim studijama i istraživanjima na terenu, otkrivajući ova podzemna čuda i vodeći publiku u virtuelnu turu kroz drevne katakombe, tajne ratne bunkere i ogromne podzemne gradove za koje većina ljudi nije ni znala da postoje.

Svaka epizoda pruža jedinstveno stanovište o tome kako su različite civilizacije koristile ove podzemne prostore u razne svrhe, od skloništa i odbrane od neprijatelja do mjesta obavljanja religioznih rituala i sahranjivanja, pri čemu Vajldman istražuje vječno pitanje: „Šta se ovdje dogodilo?”.

