Ovo je trenutno velika stvar za sve Huawei korisnike…

Izvor: SmartLife / Huawei

Ako Gspace aplikacija poživi moguće restrikcije i ono što je programerski studio koji ju je razvio uradio - JR Technology - onda Huawei korisnici više nemaju ni zbog čega da brinu.

Huawei AppGallery prodavnica, objasnili smo već, imala je drugačiji razvojni put od Google Play Store-a i išla je na lokalno dostupne aplikacije.

Fokus na domaćim aplikacijama u svakoj od zemalja urodio je plodom i Huawei je uspio da gotovo u svim zemljama u kojima posluje obezbijedi lokalno relevantne aplikacije - bankarske, multimedijalne, medije, prevoz, dostave, lokalno relevantne igre, aplikacije za plaćanje beskontaktno itd.

Ipak, dio zajednice i dalje želi više i to one aplikacije koje zvanično nisu podržane - Gmail, YouTube, Google Drive itd, kao i sve igre iz Google Play Store-a, koje su najveća boljka HMS-a i najčešće razlog zašto klinci i mlađa populacija ne želi takav telefon.

Gspace je odgovor na Google Play Store i Google aplikacije na Huawei telefonima!

Šta je Gspace i kao radi

Gspace je relativno nova aplikacija, to je sandbox virtual machine sa Google Play prodavnicom unutra, pa omogućava da se aplikacije preko nje učitaju, instaliraju i koriste kao da je to i svaki drugi Google telefon. Aplikacija je dostupna kroz AppGallery, radi na EMUI 11 i novijim uređajima, a sad već imamo i EMUI 12 Huawei telefone, a podržano je i kreiranje prečica za svaku od instaliranih aplikacija.

Vidi opis Kako koristiti Google aplikacije na Huawei telefonima: Treba vam samo jedna aplikacija i sve radi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 10 10 / 10

Google Play Store-u se pristupa preko bilo koje ikonice aplikacije u Gspace aplikaciji, odakle možete da koristite prodavnicu kao i na svakom GMS telefonu, uz upisano korisničko ime i sve ostale Google Play Store funkcije. Nove verzije se učitavaju redovno, ali ponekad morate da budete strpljivi da vam se prikažu svi noviteti - kašnjenje novih opcija ide uglavnom jednu generaciju unazad najviše.

Gspace ima još jedan koristan trik - Dual Messenger za dva naloga iste aplikacije, uključujući Viber!

Na nekim aplikacijama obavještenja kasne ili se prikazuju kad uđete u GSpace, ali s obzirom na to da je to praktično jedina velika mana - na to će svako nekako morati da zažmuri. Gspace i instalirane aplikacije rade prilično stabilno. Do pucanja aplikacija dolazi i do iskakanja na osnovni ekran, ali ne možemo da kažemo da se to dešava često. Takođe, dešava se da prvi put proces registracije naloga ili registraciju svakog novog naloga morate da prođete dvaput, ali i to je nekako prihvatljivo kad na kraju shvatite da sve radi kako treba.

Korišćenjem Gspace aplikacije pokrenućete gotovo sve Google aplikacije, uključujući i (prokleti) Hangouts, koji nam je toliko trebao, a posebno sve igre, koje podržavaju i preuzimanje dodatnog paketa podataka nakon instalacije, a pre inicijalnog pokretanja igre. Takve igre su mogle da se instaliraju na HMS do sada, ali zbog tog dodatnog paketa podataka koji je samo na GMS-u nisu nikad mogle da prorade. Takve igre su Mortal Kombat, Crash Bandicoot: On the Run i milioni drugih. Rade kupovine u okviru aplikacija, promocije i reklame za punjenje života, kao i umrežavanje tokom igranja.

Nemojte ovo raditi kroz Gspace!

Ono što ne bismo savjetovali da se na ovaj način instalira su domaće aplikacije i posebno banke. Gotovo sve aplikacije iz Srbije prerađene su za Huawei Mobile Services i Petal ekosistem i sve će bolje i lakše raditi na taj način. Bankarske aplikacije, takođe instalirajte isključivo iz AppGallery prodavnice.

Gspace je idealna aplikacija za dopunjavanje onoga što trenutno fali u AppGallery prodavnici, ali ga savjetujemo za instalaciju tek pojedinih Google aplikacija i igara koje fale u AppGallery ponudi u ovom trenutku.

Pogledajte 06:21 Gspace Huawei instalacija Google aplikacija Izvor: SmartLife Izvor: SmartLife

Gspace aplikacija ZA:

Laka i brza instalacija

Sve Google aplikacije i sve igre

Prečice na početnom ekranu

Mogućnost ažuriranja svih aplikacija

Sve instalirane aplikacije rade uobičajeno.

Gspace aplikacije PROTIV: