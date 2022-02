Kako da sačuvate bateriju telefona: Tri praktična savjeta koja će spriječiti smanjivanje kapaciteta

Većina nas ne zna kako se pravilno puni telefon i nesvjesno radi stvari koje polako, ali sigurno oštećuju bateriju vašeg telefona, bilo da su u pitanju iPhone ili Android uređaji.

Izvor: Shutterstock / Poravute Siriphiroo

U svakom pametnom telefonu, najveću zapreminu u unutrašnjosti zauzima baterija. Pored različitih čipova, kondenzatora i štampanih ploča baterija se ključna komponenta koja određuje autonomiju vašeg uređaja. Svaka baterija se na dnevnom nivou puni i prazni i degradira s vremenom, do trenutka kada je potrebno zamijeniti je novom, kako bi vam telefon i dalje bio upotrebljiv.

Na žalost moderni telefoni imaju veoma komplikovane procedure zamjene baterije, pa se kod pojedinih modela zamjena baterije ne isplati zbog rizika oštećenja drugih komponenata. Srećom, postoje stvari koji možete da uradite kako biste smanjili proces degradiranja baterije i poboljšali njenu autonomiju.

Niko ne voli vrućinu

Jedna od stvari koje nikako ne prijaju baterijama su visoka temperatura. Prosto rečeno, ona je jedan od najvećih neprijatelja baterija. Hladnoća im svakako ne prija, jer im smanjuje autonomiju, ali je to samo privremeno dok se baterija ne zagrije.

Većina baterija telefona može bezbjedno da radi do temperatura od oko 30-35 stepeni celzijusove skale. Sve preko toga će nepovratno uništiti bateriju telefona. Postoji veliki broj primjera šta ne treba raditi sa baterijama kada je toplota u pitanju. Treba izbjegavati ostavljanje telefona na direktnom suncu, posebno puniti ih dok su na suncu ili ih smještati ispred otvora ventilacije na kolima dok vozite. Čak i one pregrade na kolima odmah ispod multimedije i ventilacije mogu da budu prilično topla mjesta kada nam radi grijanje, a tu nam je uvijek nekako baš zgodno da smjestimo telefon.

Plaža

Izvor: SmartLife / Unsplash / S' Well

Većina modernih telefona, posebno onih više klase imaju sisteme zaštite koji prosto ugase telefon kada se previše zagrije, da bi se spriječilo dalje oštećenje, ali je uvijek bolje izbjegavati ovakve situacije nego da razmišljate zbog čega vam se telefon ugasio.

Ni nula nije dobra

Još jedna od stvari koje ne prijaju bateriji telefona je potpuno pražnjenje. Nekada, sa starijim Ni-Mh baterijama, postojala je procedura “formiranja” baterije koja je podrazumijevala cikluse potpunog pražnjenja i potpunog punjenja baterije da bi se interni senzor bolje kalibrisao i bio precizniji, a baterija imala bolju autonomiju.

U međuvremenu je tehnologija napredovala, i nove baterije imaju potpuno drugu prirodu. Kada vam baterija padne na 0% to može biti loše i uticati na životni vijek telefona. Naravno kada se ovo desi s vremena na vrijeme to i nije toliko veliki problem, ali ako vam se često dešava da vam se telefon ugasi jer vam je baterija prazna, to nije dobro.

Prazna baterija

Izvor: Shutterstock / boyhey

Moderne baterije više vole da ih punite nekoliko puta u toku dana po malo, nego da ih držite na punjaču preko noći čak i kada su napunjene. Moderne baterije se najbrže pune kad su prazne, dok je sa popunjavanjem kapaciteta potrebno sve više struje da se elektroni naguraju unutar baterije, pa ponekad proces od 85-100% punjenja može da traje podjednako kao punjenje od 0-85%.

Telefon u fioci

Ako znate da neko vrijeme nećete da koristite telefon jedna od grešaka koju svi mi pravimo je punjenje baterije do 100% i smještanje telefona u fioku. Bilo da stari telefon držite kao bekap ili ga čuvate da ga date nekome u nekom trenutku, bolje je da bateriju ispraznite na oko 50-80% prije čuvanja. Takođe, potrebno je da s vremena na vrijeme uključite telefon da vidite da se baterija nije slučajno potpuno ispraznila.

Telefoni u fioci

Izvor: Shutterstock / junpinzon

Čuvanje telefona sa punom baterijom nije dobro za njen životni vijek, pa ako zaista čuvate neke telefone, bolje malo ispraznite baterije kako bi im autonomija kada ih ponovo uključite ostala na nivou koji pamtite.

Baterije su komplikovane, ali ne baš toliko

Nauka iza baterija nije toliko komplikovana sama po sebi, ali potrebno je da imate neka osnovna znanja kako biste autonomiju održali na zavidnom nivou. Dokle god izbjegavate ove ekstremne situacije o kojima smo pisali, zdravlje baterije vašeg telefona će biti na visokom nivou. Pogledajte najčešće greške u video snimku ispod.

Kako da punite svoj telefon Izvor: YouTube / BRIGHT SIDE

Nažalost, mnogi faktori utiču na životni vijek baterije, ali nijedan od njih ne pravi tako veliku razliku kao stvari koje smo naveli. Ako mazite i pazite svoj telefon i čuvate njegovu bateriju, budite sigurni da će proći bar godinu i po do dvije dana prije nego što njen kapacitet padne ispod 80%.