Još jedan značajan proboj u domenu punjenja baterije mobilnog telefona očekuje se vrlo brzo.

Izvor: SMARTLife / Xiaomi

Baterije mobilnih telefona dotakle su svoj "plafon" i dalji rast ograničen je ne samo prostorom u okviru kućišta, nego i potrebom da se novi materijali koji bi omogućili eventualno veći kapacitet na istoj zapremini tek iskombinuju i pronađu.

Zbog toga su se brojni proizvođači, makar oni koji ulažu u istraživanja i razvoj, okrenuli ubrzavanju punjenja, jedinom trenutno dostupnom rješenju koje pomaže u omogućavanju bolje autonomije uređaja.

Trenutno se prosečni flagship uređaji isporučuju sa punjačima koji bateriju pune brzinom oko 65 vati, dok najbolji idu do 100 ili 120 vati u Xiaomi slučaju.

Telefoni srednjeg i nižeg segmenta još uvek stoje na 40 ili 33 vata, dok se najjeftiniji telefoni isporučuju sa brzinom punjenja uglavnom oko 18 vati i za svaku od ovih brzina punjenja potreban je adekvatan punjač, koji može da isporuči energiju do baterije tom brzinom, a da ne ošteti bateriju i uređaj ili to učini u najmanjoj mogućoj mjeri.

Kompanija Xiaomi već neko vrijeme isporučuje svoje najbolje uređaje sa punjačima brzine 120 vati, čak i u bežičnoj varijanti, a to će se sada ubrzati za oko 25% zato što kineski gigant završava prvi tip punjača i tehnologije za punjenje brzinom od čak 150 vati. Prema kineskim izvorima istraživanja su odavno gotova i punjač i telefoni su u završnoj fazi razvoja, pa se, ako je vjerovati tim izvorima, 150 vati brzo punjenje na tržištu očekuje vrlo brzo.

Vidi opis Prvi punjač od 150 vati je uveliko u razvoju, a bateriju će napuniti za desetak minuta! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SMARTLife / Xiaomi Br. slika: 7 7 / 7

Ovo se poklapa sa najavama kompanije Xiaomi, koja je nedavno za SmartLife rekla da će se brend koncentrisati na istraživanja i razvoj, kao i da će značajnim ulaganjima u taj sektor Xiaomi na tržište doneti najjače flagship uređaje sa tehnologijama koje dosad niko nije imao.

Prvo nam na pamet pada mode l Xiaomi Mix 5 za koji smo već čitali na netu da će biti jedan od tehnološki najnaprednijih uređaja i da će biti jedan od onih uređaja koji preoblikuje čitavu industriju. S obzirom na to da su mu rivali Samsung i Huawei u domenu velikih savitljivih telefona i da su i Galaxy Z Fold3 i Mate X2 izuzetni uređaji sigurni smo da Xiaomi nije najavio velike stvari tek tako i nadamo se da će Xiaomi Mix 5 zaista biti ono nešto vau.

Puna baterija za desetak minuta

S obzirom na to da se Xiaomi 11T i 11T Pro modeli sa baterijom kapaciteta 5.000 mAh napune do vrha za samo 17 minuta, a baterija Xiaomi 12 Pro modela od 4.600 mAh za tri do pet minuta brže istom tehnologijom punjenja od 120 vati, mogli bismo da pretpostavimo da će se ista baterija od 4.500 ili 5.000 mAh puniti do vrha za svega desetak minuta!

Naravno, Xiaomi će i sa ovim punjačem tj. tehnologijom punjenja verovatno predstaviti nove tehnologije za održavanje baterije i kontrolu punjenja, a kompanija već ima i svoj poseban čip u okviru uređaja, koji se isključivo bavi punjenjem - Surge P1, posebno konstruisan za nadzor i vođenje punjenja baterije na Xiaomi 12 seriji.

Godina je tek počela i ovo su veoma lijepe vesti, pa čekamo da vidimo šta je sve Xiaomi spremio za sledeću generaciju punjenja!

(MONDO)