Jednostavna alatka za dijagnostiku zdravlja baterije laptopa

Windows 10 omogućava vam da na brz i lak način provjerite kakvo je zdravlje baterije vašeg laptop računara.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Osnovna odlika laptop računara - njegova mobilnost - s vremenom počinje da slabi.

To ne mora da se desi u predviđeno vrijeme, odnosno kad je ciklus punjenja baterije istekao, može biti rezultat pokvarene baterije ili nekog drugog problema sa softverom i hardverom.

Da biste provjerili kakvo je zdravlje vaše baterije i je li vreme za zamjenu ili reklamaciju, ako je počela drastično da slabi prije vremena potrebno vam je samo par klikova i pokretanje Battery Report alatke.

Prije svega napunite bateriju do kraja i isključite napajanje iz laptop računara, neka radi na energiji baterije tokom testa i prikupljanja podataka.

Krenite od Windows tastera u donjem levom uglu tastature. Kad se Start meni otvori skrolujte do Windows System stavke i kliknite na prvu u njoj Command Prompt (postoje još neki načini da se ovo efikasnije uradi, ali ovaj je odmah dostupan svima, pa smo izabrali ovaj “pješice“ način).

Otvoriće se polje za upis komande i unutra kucajte powercfg /batteryreport i pobrinite se da između prvog dijela komande i drugog, koja počinje kosom crtom udesno bude jedno mjesto razmaka.

Kliknite na Enter i nakon samo nekoliko sekundi (ne bi smjelo da traje više od minut-dva najviše) prikupljanja podataka, imaćete informacije o bateriji svog laptop računara. Fajl, koji je HTML tipa i otvara se pomoću pregledača interneta (Chrome, Firefox, Edge, koji god) biće snimljen u korjenskom folderu koji koristite. Uglavnom to bude folder vlasnika računara sa imenom. U našem slučaju je to Marko pa je adresa C:\Users\Marko\, ali u vašem slučaju može biti i prije svega drugo slovo, ako je na drugoj particiji Windows ili drugo ime, naravno, uglavnom tražite nešto što liči na ovo C:\Users\[yourusernamehere]\ gdje je sadržaj u vitičastim zagradama ime vašeg naloga.

Kad pronađete izvještaj i otvorite ga pogledajte prvo informacije o samoj bateriji, koje su uopštene, ali daju pravu sliku o tome koji je tip baterije u vašem laptop računaru, ko ju je proizveo, koliko baterija uređaj ima i koliki je ukupan kapacitet. Nakon tih informacija pregledajte Active tabelu u kojoj je vaša baterija predstavljena kroz korišćenje u satima, minutima i sekundama, kao i kako je baterija korišćenja - na punjaču ili samostalno.

Poslije toga pogledajte tabelu na dnu izvještaja, koja je i najvažnija - Battery life estimates.

Tu se nalaze ključni parametri At Full Charge i At Design Capacity. Prvi predstavlja stanje vaše baterije u ovom trenutku tj. koliko ona može da “gura“ računar prema njenom sadašnjem stanju tj. zdravlju. Drugi tj. At Design Capacity je parametar koji predstavlja idealno vrijeme trajanja baterije na vašem laptop računaru i vrijeme koje je proizvođač uzeo kao mjeru za njeno trajanje u momentu kad je računar napustio fabriku i krenuo ka vama.

Upoređivanjem ovih vriednosti jasno ćete znati koliko je degradirala vaša baterija za proteklo vrijeme i na osnovu toga možete da zaključite da li je ta degradacija uobičajenog toka ili je nešto izazvalo propadanje baterije brže, nego što je to očekivano.

Baterija laptop računara je poput baterije telefona i normalno je da se njena moć, kapacitet i drugi parametri smanjuju tokom vremena. Broj punjenja smanjuje zdravlje, pa i kapacitet baterije i zbog toga bi trebalo da vodite računa o tome kako punite bateriju laptop računara i da je redovno “trenirate“ korišćenjem van napajanja i na njemu, kako se baterija ne bi brže degradirala.

Ako je kapacitet vaše baterije pao ispod 50%, odnosno razlike pomenuta dva parametra je 50% ili manje pravo je vrijeme da razmislite o mijenjanju baterije i to ne bi trebalo da se dogodi prije prve pune godine korišćenja, ako laptop koristite povremeno, ne svaki dan kao primaran računar.

Ako se kapacitet baterije spustio na pola ili manje već za par mjeseci - ili je vrijeme za reklamaciju, pregled kako rade softver i hardver ili vi jednostavno “pržite“ laptop do krajnjih granica, pa je stalno na utičnici i time i baterija brže slabi.

Šta kaže vaša provjera - koliko ste "spržili" bateriju do sada?