Kako vratiti Viber poruke: Lako je i radi na svim telefonima

Greškom ste obrisali neke bitne poruke u Viber aplikaciji ili ste promijenili telefon i sada ne znate kako da ih povratite? Ne brinite, rješenje postoji za Android, iOS i Huawei (App Gallery) platforme i nije uopšte komplikovano.

Izvor: Shutterstock/ShotPrime Studio

Pošto Viber zna da ljudi često menjaju telefone, ova aplikacija ima opciju koja omogućava jednostavno čuvanje poruka, slika, grupa i svih podešavanja i njihovo prenošenje na drugi telefon. Na Android uređajima, bekap se čuva na Google Drive, kod Apple na iCloud, dok Huawei za to koristi svoj Huawei Drive.

Ovo se radi periodično, baš da biste se spasili od neželjenih situacija u kojima slučajno možete ostati bez bitnih poruka. Ukoliko se ipak desi da greškom obrišete neke bitne poruke, ili je potrebno da promijenite telefon, evo kako da to izvedete.

Android uređaji

Kod Android uređaja, Viber aplikacija se povezuje sa Google nalogom. Nakon toga, dovoljno je podesiti na koliko se bekapuju podaci: dnevno, nedjeljno ili mjesečno i Viber će nastaviti da automatski čuva kopije vaših poruka, a ukoliko želite, možete odabrati da isto radi i sa slikama i video snimcima.

Ukoliko ste ovo uradili i povezali Viber sa Google Drive nema potrebe da brinete. Ako želite da povratite poruke, dovoljno je da odete u Viber meni (tri linije u donjem desnom uglu), odaberete podešavanja (Settings), onda svoj nalog (Account)opciju Viber backup i proverite kada vam je bio posljednji bekap. Ukoliko vam odgovara datum, idite na opciju Restore na dnu ekrana. Ispisaće vam se koji istorija poruka će biti povraćena, i treba da kliknete na Restore now da biste inicirali povraćaj.

Ako želite da prebacite poruke na drugi uređaj, potrebno je da uradite isto što je navedeno iznad, samo umjesto Restore odaberete Back up now, da sačuvate trenutne poruke. Nakon toga dovoljno je da instalirate Viber na novom uređaju i kada ubacite broj telefona, Viber će vam automatski izbaciti poruku da povratite istoriju poruka.

Huawei AppGallery

Huawei AppGallery funkcioniše identično kao kod Android telefona, samo što se za bekap koristi Huawei Drive. Procedura je identična ukoliko imate Viber instaliran sa AppGallery. Imajte na umu da Huawei telefoni koji imaju Google servise, a koji su dobili skorašnja ažuriranja, automatski nastavljaju da ažuriraju aplikacije preko AppGallery, iako su one inicijalno skinute sa Play Store.

Potrebno je proveriti da li su vam poruke bekapovane, i ako nisu omogućiti Huawei Drive u podešavanjima i povezati ga sa Viber aplikacijom. Nakon toga procedura je ista kao i na svim Android telefonima, samo što se pomenuti bekap umesto na Google Drive povezuje sa Huawei Drive servisom.

IOS uređaji

Kod Apple uređaja procedura je skoro identična, samo što iOS bekap poruka čuva samo na iCloud serveru. Ovo znači da je procedura za povrat podataka jednostavna, ali isto tako znači i da nije moguće prebaciti poruke sa Android uređaja na iOS i obratno.

Da biste sačuvali svoje poruke na iOS uređaju treba da odete u podešavanja Viber aplikacije – tri tačkice u donjem desnom uglu (More), odaberete podešavanja (Settings), onda svoj nalog (Account)opciju Viber backup i provjerite kada vam je bio posljednji bekap. Ukoliko vam odgovara datum, idite na opciju Restore na dnu ekrana. Ispisaće vam se koji istorija poruka će biti povraćena, i treba da kliknete na Restore now da biste inicirali povraćaj.

Ukoliko želite da sačuvate poruke pre prelaska na novi iPhone, odaberite da li želite bekap slika i video snimaka i kliknite na Back Up Now. Viber će bekapovati podatke na iCloud, i bitno je da pazite da na ovom servisu imate dovoljno prostora, jer ne postoji nijedan drugi način da to uradite.

Kada pređete na novi iPhone, neophodno je da koristite isti iCloud nalog, i provjerite da li vam je aktivirano da se Viber aplikacija sinhronizuje sa iCloud. Idite u Podešavanja telefona i kliknite na Podešavanja naloga, a onda na iCloud. U novom prozoru skrolujte dok ne nađete Viber i provjerite da li je bekap uključen za njega. Ukoliko nije aktivan, podaci neće moći da budu bekapovani na iCloud.

Bekap je najbtiniji

Većina korisnika sazna za opciju bekapa podataka tek kada im se dogodi neki problem sa podacima, a tada je uglavnom kasno. Google, Apple i Huawei već imaju svoje servise preko kojih se podaci bekapuju, za slučaj da vam se nešto dogodi sa uređajem.

Ovo znači da ukoliko niste proverite u telefonu da li vam je na Androidu aktivirana opcija sinhronizacije Google naloga, na iPhone bekap bitnih podataka na iCloud, odnosno na Huawei Drive za slučaj da imate Huawei telefon.

Pored Viber aplikacije, slične opcije nudei i druge aplikacije za dopisivanje kao što je WhatsApp, pa nije zgoreg provjeriti da li su vam i na njima uključene opcije redovnog bekapa, za slučaj. a se desi nešto nepredviđeno sa vašim uređajem ili nalogom.