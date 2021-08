Zašto pucaju ekrani novih Apple laptopa: Sve više izvještaja o problemima korisnika

U nekoliko navrata korisnici novih Apple M1 MacBook Air i MacBook Pro laptopa prijavili su da im se desilo da ekran pukne tokom normalnog korišćenja.

Nakon problema sa tastaturom koja se često kvarila, sada su sve češći problemi vlasnika čuvenog MacBook Pro iz 2016. godine sa flekama i linijama na ekranu. Izgleda da Apple nije mnogo promijenio sa novim modelom, jer je sve veći broj vlasnika M1 MacBook računara sa problemima sa ekranima koji prosto - puknu.

U nekoliko slučajeva Apple je popravio ekrane ili ih zamijenio za potpuno novi laptop, ali je jedan broj korisnika morao da plati popravku. Jedan od onih koji je platio popravku je Ian Probert koji je kupio M1 Macbook Pro u martu 2021. godine i koji je jedno jutro primijetio da ima naprsline na ekranu laptopa.

MacBook Pro problem sa ekranom

Zaspao sa cijelim ekranom, probudio se sa polomljenim

Ian kaže da laptop nije imao nikakva mehanička oštećenja koja bi dovela do pucanja ekrana, već da se to desilo preko noći i da je primijetio kada je ujutru uključio laptop. On je kontaktirao Apple i dobio informaciju da mora da plati 570 funti unaprijed kako bi oni popravili laptop. Kada je napomenuo da nije uradio ništa što bi uzrokovalo naprslinu ekrana, iz Apple su mu rekli da će tehničari procijeniti da li je laptop oštećen fizički, i ako jeste, neće mu vratiti novac.

Postoje dugačke prepiske i na Apple Support i na Reddit-u, na kojima korisnici prijavljuju naprsline uzrokovane prostim otvaranjem i zatvaranjem ekrana, ili se jednostavno pojave kada sljedeći put uključe svoj laptop.

Među potencijalnim uzrocima ovog problema navode se dvije stvari. Jedna je da je laptop zatvoren, a da je na ekranu ili kućištu ostalo prašine ili nečistoće, koje su vršile pritisak na ekran kada je zatvoren, posebno na donjem dijelu. Drugi potencijalni uzrok bi mogao biti savijanje ekrana prilikom otvaranja, zatvaranja ili čak nošenja.

Izgleda da je okvir ekrana previše slab da bi mogao da adekvatno zaštiti ekran i da dozvoljava preveliko uvijanje i savijanje od uobičajenih radnji kao što su otvaranje i zatvaranje. Evo i kako M1 MacBook izgleda iznutra.

U svakom slučaju Apple praksa se razlikuje od korisnika do korisnika, a popravke se kreću oko između 600 i 700 evra, u zavisnosti od modela, ukoliko Apple tehničari utvrde da ste vi krivi za problem sa ekranom.

