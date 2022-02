Uskoro nove verzije Chrome, Firefox i Edge pregledača koje će svima praviti probleme

Kompanije već mjesecima upozoravaju na nove verzije svojih pregledača, koje za Chrome i Edge stižu već u martu, a za Firefox u maju.

Izvor: Smart Life/ Pexels/ Caiao

Chrome, Firefox i Edge uskoro stižu do verzije 100, a u pitanju je trostruka objava koja bi mogla da utiče na rad nekih web sajtova.

Ažuriranja se očekuju u narednih nekoliko nedjelja, a promjene bi mogle da ugroze iskustvo na internetu – Google, Mozilla i Microsoft se pripremaju kako bi na vrijeme mogli da ublaže probleme.

Kompanije već mjesecima upozoravaju na nove verzije svojih pregledača, koje za Chrome i Edge stižu već u martu, a za Firefox u maju.

Mozilla i Google već neko vrijeme sprovode eksperimente, s ciljem da na vrijeme ustanove do kojih bi problema moglo da dođe, a tu je i spisak otkrivenih problema.

Do sada je ustanovljeno da promjene pogađaju sajtove kao što su HBO Go, Bethesda i Yahoo, pa bi komplikacije, ukoliko se ne otklone na vrijeme, mogle da utiču na živote velikog broja korisnika. Slično se dogodilo i kada su pregledači prije 12 godina stigli do verzije 10 – budući da se jednocifrenih prešlo na dvocifrene varijante.

Eksperti podsjećaju i na jednu grešku od prije 22 godine, te na vrijeme kada je bug Y2K učinio da neki računari ne prave razliku između 2000. i 1900. godine. Istina je da postoji zabrinutost da bi pojedini web sajtovi mogli da budu ugroženi, ali se iza kulisa naporno radi, isto kao kada se tragalo za rješenjima za grešku Y2K.

Google Chrome verzija 100 Izvor: Smart Life/ @Windows, Computers and Technology

Developerima se preporučuje da i sami testiraju svoje sajtove na novim verzijama pregledača, a Mozilla kaže da će ukoliko dođe do baš velikih problema, zamrznuti Firefox na verziju 99 dok se ne pronađu rješenja. I Google planira istu strategiju, dok Microsoft još uvek nije objavio svoje planove.

(MONDO)