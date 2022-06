Prve slike iPhone 14 telefona: Znamo kako će izgledati sva 4 modela, dizajn skoro isti kao prošle godine

Sonny Dickson je objavio prve slike i video novih iPhone 14 modela

Izvor: Sonny Dickson

Iako je ostalo još nekoliko meseci do lansiranja iPhone 14 i iPhone 14 Pro telefona, informacije o ovim modelima neprestano cure. Sada smo dobili slike i video snimak novih iPhone uređaja.

Snimak nije najboljeg kvaliteta, ali prikazuje "dummy" jedinice sva četiri iPhone 14 modela, koji će vjerovatno biti lansiranu u septembru.

Kao što se i šuškalo, iPhone Mini se ne nalazi među prikazanim uređajima, već je njegovo mjesto zauzeo iPhone 14 Max. Prikazan dizajn se podudara sa raznim skicama i renderima koji su stizali do nas, a dizajn kamera se nije promenio u odnosu na prošlogodišnji model.

Ipak, ni na snimku ni na slikama se ne može vidjeti ono o čemu se najviše šuškalo - izrez prednje kamere umjesto notch-a. Kako tvrde glasine izrez ćemo vidjeti na iPhone 14 Pro modelima, dok će regularni iPhone telefoni zadržati notch.

Osim izreza, čini se da ove godine neće biti velikih promjena u dizajnu. Kamere izgledaju slično, suprotno nekim glasina, a izbočina istih je i dalje prisutna na novim telefonima.

Ipak, dimenzije kamere mogu biti veće na iPhone 14 Pro modelima. Nedavni video Unbox Therapy YouTube kanala je pokazao da telefon ima veća sočiva na zadnjoj strani. Ovo bi moglo da sugeriše na širi otvor blende za bolje fotografije pri slabom svjetlu.

Znaćemo više kada telefoni budu zvanično lansirani, a do tada nam ostaje da čekamo nove glasine o planovima kompanije Apple. Uskoro ćemo saznati i prve informacije o softveru koji će pokretati iPhone 14 i iPhone 14 Pro modele, jer se bliži WWDC događaj. Nadamo se da ćemo tada čuti nešto o Always on Display funkciji o kojoj se toliko šuška.