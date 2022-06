Konferencija DDays: Digitalizacija je sredstvo, a ne cilj

O stanju i perspektivi digitalizacije u zemljama jugoistočne Evrope razgovaralo se na prvom panelu drugog dana konferencije DDays koja se održava u Bečićima u Crnoj Gori.

Digitalna transformacija je proces koji traje već dugo kod nas, o njemu se mnogo priča, a na današnjem panelu imali smo priliku da čujemo dokle se stiglo u ovom procesu u različitim republikama bivše Jugoslavije.

Tarik Zaimović, direktor ICT Cortex u okviru panel diskusije rekao da je udruživanje kompanija koje se bave istim poslovima značajno za napredovanje u sektoru IT industrije.

"Pojavom klastera problemi jedne firme nisu više samo njeni. Svi zajedno sarađujemo i rješavamo prepreke. Klaster - sama riječ znači udruživanje. Trudimo se da samo bijemo bitke u industriji koje možemo da dobijemo", rekao je on.

Valentina Taseva, direktorka kompanije Semos iz Makedonije kaže da je ova firma uspostavila saradnju sa nekima od najjačih na globalnom nivou.

"Mi smo firma koja je krenula da ostvaruje partnerstvo sa onima na globalnom nivou kao što su Microsoft ili Oracle. Željeli smo da pokažemo šta znamo, kako bi isto znanje mogli i da izvozimo", rekla je ona.

Nebojša Bjelotomić, iz Inicijative "Digitalna Srbija" smatra da se griješi po pitanju pojma digitlalizacija.

"Ona je sredstvo, a ne cij. Digitalizacija je sredstvo koje pomaže da cijelo društvo napreduje. Akademska sredina je kreator ideja", rekao je on.

Damir Maglajić iz Bit Alijanse smatra da je važno za digitalizaciju postojanje državne strategije.

"Pokušavamo da sarađujemo sa svim nivoima vlasti i to nam stvara probleme. Neke poslove moramo da radimo na kantonalnom, a neke na entiteskom. BiH prilično zaostaje kada je digitalizacija u pitanju. Mislim da možemo da dođemo do boljeg nivoa ako se prihvatimo posla", naveo je on.

Milan Šolaja iz Vojvodina ICT Klastera smatra da društvo ne može da se digitalizuje ukoliko nadležni to ne žele.

"Rast IT industrije u Srbiji je posljedica toga da smo prije 10 godina dobili nekog na vlasti koji je to stavio kao prioritet. Srbija ne zaostaje mnogo za Evropom, danas smo u nekim stvarima peti ili šesti u Evropi", rekao je on.

Dodao je da se mnogo treba uložiti i obrazovanje da bi mladi ljudi bili nosioci promjena.

Učesnici panela su istakli da u IT oblasti posla ima za sve koji imaju vještine i znanja, ali da stvari treba rješavati s vrha, a ne lokalno.

