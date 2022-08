Apple žuri da predstavi iPhone 14 telefone, otkriven datum premijere i početka prodaje?

Ove godine Apple će iPhone 14 predstaviti nešto ranije.

Kompanija Apple žuri da donese na tržište novih nekoliko iPhone 14 telefona, a situacija na tržištu i problem sa Samsung kompanijom joj ide na ruku.

Prije svega to što je Samsung umanjio godišnji cilj prodatih telefona, koji je čak manji od prognoza za prodaju u 2021. godini, što Apple-u daje šansu da se dodatno približi broju jedan na tržištu.

Ako je vjerovati Bloomberg novinaru Marku Gurmanu Apple će sva četiri iPhone 14 telefona predstaviti već početkom septembra, tačnije 7. dana sljedećeg mjeseca, dok je to ranije bilo uobičajeno sedam dana kasnije.

Zbog borbe sa još uvijek aktivnom pandemijom, različitim političkim i ekonomskim uticajima, ali i sve jačom konkurencijom iz Android segmenta Apple želi da iskoristi prazan hod konkurencije u ovom periodu i što pre donese sve iPhone 14 modele na tržište.

Prema ranije objavljenim informacijama trebalo bi da na Apple premijeri upoznamo bazni iPhone 14, iPhone 14 većeg ekrana, kao i uobičajene iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max modele.

Posljednja dva će imati moćnija unapređenja, računajući Apple Bionic A16 čipset, dok će dva iPhone 14 imati "samo" stari Bionic A15 čip i to će ubuduće biti distinkcija među povoljnim i skupim iPhone telefonima. Takođe, Pro i Pro Max će ove sezone doći bez notch-a, ali će imati novi sistem prednje kamere i skenera lica u isječku oblika pilule, kao i Always On ekran među novitetima.

Ali četiri iPhone telefona nisu jedino što ćemo, navodno vidjeti na premijeri. U igri su gotovo svi mobilni uređaji kompanije, osim iPod-a, koji je posle dve decenije ugašen. Tako bismo mogli da vidimo novi Apple Watch SE, Apple Watch nove generacije i njegov ojačani premijum model većeg ekrana, novi iPad bez ulaza za 3,5 mm slušalice, ali možda čak i nove AirPods Pro Bluetooth slušalice, koje će doneti bolji kvalitet zvuka.

Apple je odbio da komentariše sve ovo, ali je Bloomberg objavio i informaciju da će svi novi uređaji, koji god da budu predstavljeni, biti u prodaji na prvim tržištima već od 16. septembra, što je izuzetno rano, a Apple je uspio da riješi probleme u lancu snabdijevanja i isporuke, pa nijedan uređaj neće kasniti, makar ne na najvažnijim tržištima koji će ih u prvom talasu dobiti - SAD, Kanada, Francuska, Njemačka, Japan, Kina, Španija...

(MONDO)