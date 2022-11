Šta se dešava ako ne koristite Airplane mode na telefonu tokom leta

Mnoge avio kompanije zahtijevaju od svojih putnika da uključe režim rada u avionu na svojim telefonima prije polijetanja i slijetanja, ali mnogi od nas ne znaju zašto.

Izvor: Unsplash

Djeluje da svake godine putnici koji lete do svojih destinacija moraju da poštuju dodatna pravila prije ukrcavanja na avion. Ipak, neki od starijih zahtjeva su putnicima koji redovno lete postali podrazumijevani, a jedno od tih pravila jeste i stavljanje telefona u režim rada u avionu, odnosno Airplane mode.

Ovo nije obaveza koju sve avio kompanije očekuju od svojih putnika da poštuju, ali jeste česta. Ipak, iako su neka druga pravila prilično jasna, poput zabranjenog pušenja u avionu - zašto neke avio kompanije zahtijevaju da dodirnemo ikonicu na našem pametnom telefonu kako bi prestali da primamo dolazne poruke i pozive?

Veliki broj letjelica zabranjuje upotrebu uređaja koji emituju signale, kao što su pametni telefoni koji traže da se povežu sa tornjevima tokom leta na visini od 10.000 metara. Pošto su avioni van domašaja ovih tornjeva, telefon intenzivnim električnim signalima pokušava da ih locira.

Ovaj električni signal bi potencijalno mogao da ometa opremu za navigaciju aviona, sistem za navođenje pri slijetanju, kao i opremu unutar pilotske kabine. Sada, kada je 5G postao uobičajen u mnogim dijelovima Evrope i svijeta, ovo pravilo je postalo još izraženije. Telefoni mogu izazvati i iritirajući zvuk u slušalicama pilota, a zvučnici koje posada koristi za komunikaciju o problemima takođe mogu biti pogođeni.

Dodirivanje Airplane mode ikonice, odnosno uključivanje režima rada u avionu zaustavlja slanje ovog signala.

Izvor: Unsplash

Naravno, neće svi signali koje telefon odašilje ometati sisteme aviona, a navodno nije dokazan slučaj da je takav signal do sada "ometao navigacione performanse aviona" - ali to ne znači da se to ne može dogoditi. Osim toga, piloti su rekli da definitivno prekidaju zvuk u svojim slušalicama koji bi mogao izazvati zabunu između pilotske kabine i kontrole letenja.

Zato kliknite na Airplane mode kada se to zahtijeva od vas, jer zaista ne želite da budete uzrok nesreće samo zato što ste željeli da igrate Call of Duty: Mobile ili Diablo: Immortal.



