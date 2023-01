Tek što je izašao, OnePlus 11 se već prodaje bolje od Xiaomi 13 telefona

Prema riječima kompanije OnePlus, njihov novi premijum telefon je pravi hit!

Izvor: OnePlus

OnePlus, nezavisni brend u vlasništvu kompanije Oppo, je prošle nedjelje predstavio svoj flagship pametni telefon za 2023. godinu - OnePlus 11 - i djeluje da se za kratko vreme pokazao kao pravi hit, nadmašujući broj prodatih jedinica ostalih velikana.

Kako je kompanija otkrila na svom Weibo profilu, OnePlus je uspeo da nadmaši sve druge Snapdragon 8 Gen 2 uređaje, u smislu prve prodaje, za samo 51 minut. Kineski telefoni se obično oglašavaju u serijama na platformama kao što su JD i TMall, a OnePlus 11 je u pogledu prve serije nadmašio svoje rivale.

Ukoliko uzmemo u obzir listu Snapdragon 8 Gen 2 uređaja trenutno dostupnih u Kini, koja uključuje uređaje kao što su Xiaomi 13, vivo X90, Nubia Z50 i iQOO 11, početni uspjeh OnePlus 11 pametnog telefona je prilično impresivan, pokazujući kontinuiranu relevantnost kompanije na domaćem tržištu.

Dok OnePlus nastavlja da svetu pokazuje svoje komercijalne mišiće, čini se da kompanija ne planira da lansira Pro model svog novog telefona. Kineski proizvođač je posljednjih godina bio meta kritika zbog naginjanja kvantitetu u odnosu na kvalitet, dijelom zbog nagle promjene u politici kompanije zbog koje je svake godine izbacivala sve više modela.

Ipak, izgleda da se to, bar na nivou premijum modela, sada menja. Umjesto da objavi OnePlus 11 i OnePlus 11 Pro, kao što je to bio slučaj od 2019. godine, odnosno od OnePlus 7 modela, Li Dži, predsjednik kompanije, je potvrdio da će novi uređaj biti jedini flagship ove kompanije za sad. To znači da nećemo vidjeti Pro model, ali da će kompanija najverovatnije u budućnosti osvježiti svoju ponudu OnePlus 11T pametnim telefon.

Da li se slažete sa novog strategijom kompanije OnePlus? Da li su proizvođači pretjerali sa Plus-Pro-Ultra modelima?