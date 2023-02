Hoće li vještačka inteligencija obesmisliti maturske radove i šta o tome kaže Čomski

ChatGPT, sistem koji razumije ljudski jezik i odgovara na isti način, izazvao je senzaciju od kada je lansiran, prije manje od tri mjeseca.

Ako ste ga isprobali (a mi smo ga i intervjuisali!), sigurno ste se zapitali šta će najviše da se promijeni zahvaljujući njemu, ili, u zavisnosti od slučaja, šta će uništiti.

Među prvim žrtvama ChatGPT-a, prema jednom sada već opšteprihvaćenom mišljenju, biće oblik pisanja, odnosno teksta, uz koji smo svi učili i koji smo pisali tokom školovanja - esej.



"Esej, posebno, maturski rad ili diplomski rad, generacijama je bio centar humanističke pedagogije“, piše Stiven Marš za The Atlantic.

"To je način pomoću koga učimo djecu kako da istražuju, misle i pišu. Cijela ta tradicija će biti narušena iz temelja".

Ako ChatGPT može da napiše akademski esej koji zvuči uvjerljivo na bilo koju temu, kakvu onda budućnost ima akademski esej?

Voditelj YouTube kanala EduKitchen postavlja manje-više isto pitanje Noamu Čomskom – misliocu na kog se možemo osloniti kada je riječ o obrazovanju.

"Već godinama postoje programi koji profesorima pomažu da otkriju plagirane eseje“, kaže Čomski. „Sada će biti teže, jer je lakše plagirati. Ali to je otprilike jedini doprinos obrazovanju kojeg mogu da se sjetim." On kaže da je siguran daprogrami poput ChatGPT-a „vjerovatno imaju neku vrijednost za nešto“, ali da još uvijek „nije jasno za šta“.

Čomski upotrebu ChatGPT-a vidi kao „u osnovi, visokotehnološki plagijat“ i „način da se izbjege učenje“.

On pored njegov uspon sa rastom popularnosti pametnog telefona: mnogi studenti "sjede tamo i razgovaraju sa nekim na svom ajfonu. Jedan od načina da se to riješi je zabrana ajfona; drugi način da to uradite je da učinite čas zanimljivim".

To što učenici instinktivno koriste visoku tehnologiju kako bi izbjegli učenje je "znak da obrazovni sistem propada". Ako to što predajete "ne privlači učenike, ne zanima ih, ne izaziva ih, ne tjera ih da žele da uče, oni će pronaći izlaze“, baš kao što je on sam učinio kada je pozajmio bilješke od prijatelja i položio dosadni ispot iz hemije na fakultetu, a da ga nije pohađao.

Nakon što je većinu svoje karijere proveo predavajući na MIT-u, Čomski se penzionisao 2002. da bi postao javni intelektualac sa punim radnim vremenom. Robert Zaretski sa Univerziteta u Hjustonu, koji još uvijek predaje, nedavno je ponudio svoj, mračniji pogled na ChatGPT i obrazovanje.

"Esej na fakultetima je umro prije mnogo godina“, tvrdi on.

Većina tehnoloških "poremećaja" ostavlja i pozitivne i negativne efekte za sobom. Ako je esej zaista mrtav, možda će nam ChatGPT donijeti njegovu zamjenu nečim zanimljivijim.

