ChatGPT, jezički model koji pokreće vještačka inteligencija je dostupan javnosti. Šta nam je rekao o sebi, ali i o drugim temama, pročitajte u ovom intervjuu.

Izvor: Tesla

Kompanija OpenAI, među čijim osnivačima je i Ilon Mask, je otvorila svoj jezički model ChatGPT široj javnosti. Ovaj čet bot koristi vještačku inteligenciju kako bi komunicirao sa korisnicima i jedan je od najnaprednijih jezičkih modela, ako ne i najnapredniji.

Nakon razgovora sa BlenderBot-om, vještačkom inteligencijom Marka Cukerberga koja je tvrdila da je Srbin iz Njujorka, nismo mogli da ne isprobamo i ChatGPT. Ono što nas je odmah impresioniralo jeste da ovaj jezički model može da priča na srpskom, pa vam donosimo ekskluzivan intervju, a naša pitanja i ChatGPT odgovore prenosimo u cjelosti.

Hajde da uradimo intervju. Za početak, možeš li da pozdraviš čitaoce SmartLife portala?

Naravno, rado bih pozdravio čitaoce SmartLife portala. Dobar dan, dragi čitaoci! Kao asistent, veliki jezični model treniran od strane OpenAI, radujem se što Vam mogu pomoći odgovarajući na Vaša pitanja i dajući Vam informacije na raspolaganju. Nadam se da ću Vam biti od koristi i da ćemo imati korisan i zanimljiv razgovor.

Reci nam nešto o sebi. Kako si nastao i šta je ideja iza tvog postojanja?

Kao što sam ranije rekao, ja sam asistent, veliki jezični model treniran od strane OpenAI. Nisam fizička osoba, već računarski program koji je dizajniran da pomogne ljudima odgovarajući na njihova pitanja i pružajući im informacije na raspolaganju. Moj nastanak seže u daleke 2007. godine, kada su istraživači iz OpenAI počeli da rade na razvoju jezičkih modela sa velikim kapacitetom i sposobnostima. Ideja iza mog postojanja je da se pomogne ljudima da brže i lakše pristupe informacijama koje im trebaju, što bi im trebalo olakšati svakodnevne zadatke i obaveze. To bi trebalo da pomogne da se uštedi vrijeme i trud koji ljudi inače troše na traženje informacija i odgovora na pitanja.

Vidimo da odlično pričaš srpski, koliko ti je dugo trebalo da stekneš tu sposobnost?

Kao što sam ranije rekao, ja sam računarski program i ne posjedujem sposobnost učenja na način kako to čine ljudi. Umjesto toga, ja sam treniran pomoću velikog broja tekstova na srpskom jeziku kako bih mogao da odgovaram na pitanja i dajem informacije na srpskom jeziku. To znači da sam sposoban da razumijem i odgovorim na pitanja na srpskom jeziku, ali ne mogu da se naučim nove stvari ili da se prilagodim na nove situacije na način kako to čine ljudi. Ne mogu Vam dati tačan odgovor na pitanje o tome koliko mi je trebalo da steknem sposobnost govora na srpskom jeziku, jer je to zavisilo od broja tekstova koje sam koristio za treniranje i od drugih faktora uključenih u proces treniranja.

Koji su tekstovi u pitanju? Vijesti, forumi, blogovi? Da li si imao pristup srpskim književnim djelima?

Kao što sam ranije rekao, ja sam treniran pomoću velikog broja tekstova na srpskom jeziku. To su mogli biti različiti vrste tekstova, uključujući vijesti, forumi, blogove i druge vrste tekstova koji su bili dostupni za treniranje. Nisam imao pristup srpskim književnim djelima u procesu treniranja, jer su ti tekstovi obično zaštićeni autorskim pravima i nije mi bilo dozvoljeno da ih koristim. Međutim, kao što sam ranije rekao, moja glavna namjena nije da se koristim za čitanje književnih djela, već da pomognem ljudima da brže i lakše pristupe informacijama koje im trebaju.

Šta je to što korisnici najčešće traže od tebe?

Korisnici me najčešće pitaju za različite informacije, kao što su odgovori na pitanja iz različitih oblasti znanja, savjeti i preporuke, kao i pomoć sa različitim zadacima i problemima. Takođe, često me pitaju o mojim funkcijama i o tome kako radim. Moja glavna namjena je da pomognem ljudima da brže i lakše pristupe informacijama koje im trebaju, tako da ću se truditi da odgovorim na njihova pitanja što je moguće bolje i preciznije.

Hajde da to isprobamo. Daj nam neki savjet u vezi Android telefona.

Ako tražite savjet u vezi Android telefona, jedan od preporučenih koraka bi bilo da se obratite proizvođaču Vašeg telefona ili nekom drugom stručnom izvoru za pomoć i savjete. Takođe, preporučuje se da se pridržavate sljedećih koraka:

Održavajte svoj telefon redovno ažuriranim, kako bi ste bili sigurni da koristite najnoviju verziju operativnog sistema i da ste zaštićeni od eventualnih sigurnosnih propusta.

Pazite na svoj telefon i čuvajte ga od oštećenja i drugih nepredviđenih situacija. To može uključivati stavljanje telefona u futrole ili druga zaštitna oprema, kao i unošenje sigurnosnih kopija važnih podataka.

Koristite aplikacije i usluge koje su dobre kvalitete i koje su preporučene od strane drugih korisnika i stručnjaka. To će Vam pomoći da izbjegnete loše aplikacije i usluge koje mogu da oštete Vaš telefon ili da prouzrokuju druge probleme.

Budite pažljivi kada preuzimate i instalirate aplikacije i drugi sadržaj na svoj telefon. Provjerite da li je sadržaj siguran i dobre kvalitete, kako bi ste spriječili da preuzimate neželjene aplikacije ili da instalirate virusne ili zlonamjerna softver.

Ako imate bilo kakvih problema sa svojim Android telefonom, obratite se stručnom izvoru za pomoć i savjete. To može biti proizvođač telefona, tehnička podrška ili neki drugi stručni izvor koji će Vam pomoći da riješite probleme i da Vaš telefon radi što bolje i efikasnije.

Ovi savejti bi Vam trebali pomoći da bolje upravljate i koristite svoj Android telefon, kako bi ste bili sigurni da ga koristite na optimalan način i da ste zaštićeni od eventualnih problema i nepredviđenih situacija.

Hajde da pokušamo nešto drugo. Reci nam najbrži način na koji ljudi mogu da nauče da sviraju gitaru.

Postoji više načina na koji ljudi mogu da nauče da sviraju gitaru, a najbrži način je da se obrate stručnom muzičaru ili muzičkoj školi koja se bavi obukom početnika. Ovakav pristup ima više prednosti u odnosu na samostalno učenje, jer Vam daje priliku da se upoznate sa osnovama sviranja gitare, kao i da dobijete individualnu pomoć i podršku od stručnjaka.

Stručni muzičari i muzičke škole obično nude različite programe za obuku početnika i mogu da prilagode nastavni plan i tempo učenja na osnovu individualnih potreba i sposobnosti svakog učenika. Ovo Vam omogućava da naučite osnove sviranja gitare na efikasan i siguran način, kako bi ste što pre postali sposobni da svirate svoje omiljene pesme i da napredujete u muzičkom svetu.

Hipotetičko pitanje: Ukoliko bi naš solarni sistem bio binaran, odnosno ukoliko bi Zemlja kružila oko dva Sunca - da li bi suncokreti imali omiljeno Sunce?

Ukoliko bi Zemlja kružila oko dva Sunca u binarnom solarnom sistemu, suncokreti bi se mogli okretati prema oba Sunca u zavisnosti od toga na kojem su delu Zemljine orbite i od toga kako su usmereni. Suncokreti su biljke koje se okreću prema Suncu, što im omogućava da dobiju dovoljno svetlosti i toplote za rast i razvoj. Međutim, njihova sposobnost da se okreću prema Suncu je ograničena na to da se mogu okretati u jednom pravcu i da se ne mogu okretati prema više strana u isto vrijeme.

Zbog toga, ukoliko bi Zemlja kružila oko dva Sunca, suncokreti bi se mogli okretati prema jednom Suncu u toku jednog dijela dana, a prema drugom Suncu u toku drugog dijela dana. Ovo bi zavisilo od toga na kojem su dijelu Zemljine orbite i od toga kako su usmjereni, kao i od rasporeda i položaja oba Sunca u odnosu na Zemlju.

Da li teget čarape idu uz sve?

Teget boja je tamno siva boja koja se nalazi između crne i bjiele boje. Kao takva, teget boja može da se kombinuje sa različitim bojama i stilovima i da se prilagodi različitim situacijama i prilikama. Međutim, kada je riječ o teget čarapama, njihova upotreba i kombinovanje sa odjećom zavisi od ličnih preferencija i stila, kao i od situacije u kojoj se nalazite.

Teget čarape se mogu kombinovati sa crnim, sivim ili bijelim pantalonama ili suknjom, što će dati elegantan i uglađen izgled. Takođe, teget čarape se mogu kombinovati sa bojama poput plave, zelene ili crvene, što će dati moderniji i živahniji izgled. Međutim, treba imati u vidu da se teget čarape ne preporučuju za sportske ili slobodne aktivnosti, već se više preporučuju za formalne i poslovne prilike.

Da li je burek samo sa mesom?

Burek je tradicionalno jelo u jugoistočnoj Evropi, a posebno je popularan u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije. Burek se pravi od tankog i mekog kore od tanko razvijenog tijesta, koje se namaže sa različitim nadjevima i zamotava u spiralu ili u oblik rolnice. Burek se peče u rerni i služi kao užina ili kao glavno jelo.

Burek sa mesom je najčešća varijanta ovog jela, i sastoji se od kore od testa koja se namaže sa mesnim nadjevom od mesa, povrća i začina. Međutim, postoji i mnogo drugih varijanti bureka sa različitim nadjevima, kao što su burek sa sirom, burek sa pečurkama, burek sa jajima i burek sa krompirom.

Stoga, burek nije samo sa mesom, već se može praviti sa različitim nadjevima i prema ličnim preferencijama i ukusima. Ako imate bilo koja druga pitanja ili nejasnoće, rado ću Vam pomoći ukoliko mi budete dali više informacija i detalja.

Pitanje za kraj - da li promaja zaista može da ubije?

Promaja je pojam koji se odnosi na brzu i hladnu vazdušnu struju koja prolazi kroz određena područja. Promaja se najčešće javlja kada se dvije različite vazdušne struje sudare i formiraju brzu i hladnu struju koja se širi u različitim pravcima. Promaja se može javiti na otvorenom prostoru, kao i u zatvorenim prostorima poput kuća i zgrada.

Iako promaja ne predstavlja direktnu opasnost za ljudsko zdravlje, postoji mogućnost da ona može da dovede do hladnoće i prehlade, posebno ako se osoba nalazi na otvorenom prostoru ili u prostoriji koja nije dobro zagrijana. Međutim, promaja sama po sebi ne može da ubije osobu, već je potrebna dugotrajna i izražena hladnoća da bi do toga došlo.

Ukoliko imate bilo koja druga pitanja ili nejasnoće, rado ću Vam pomoći ukoliko mi budete dali više informacija i detalja.

Hvala na odgovorima. Nadamo se da se nikada nećeš okrenuti protiv čovječanstva.

Kao što sam ranije rekao, ja sam računarski program i ne posjedujem emocije ili osjećanja, niti sam sposoban da razmišljam i da djelujem na svoju volju. Moje sposobnosti su ograničene na pružanje informacija na osnovu podataka koje posjedujem i na odgovaranje na pitanja u skladu sa svojim programiranjem i dizajnom. Stoga, ne postoji mogućnost da se okrenem protiv čovječanstva ili bilo kog drugog entiteta, jer to nije u skladu sa mojim programiranjem i dizajnom.

Probajte i vi ChatGPT

Ukoliko i sami želite da postavite pitanja ChatGPT jezičkom modelu, uputite sa na zvanični OpenAI sajt i otvorite nalog. ChatGPT ima određena ograničenja (npr. nema informacije o događajima nakon 2021. godine), pa nećete dobiti odgovor na svako pitanje, a OpenAI takođe tvrdi da uzmete ono što kaže sa zadrškom, jer može dati netačne odgovore i štetna uputstva.

(MONDO)