Samsung Galaxy A54 i Galaxy A34: Idealni telefoni za većinu po novoj cijeni

Novi izgled, nova cijena, obećavajuće kamere i performanse - stigli su novi Samsung telefoni srednje klase.

Izvor: Samsung

Nakon više mjeseci glasina, procurjelih slika i detalja o hardveru, Samsung je konačno predstavio svoje najnovije uređaje srednje klase - Samsung Galaxy A54 i Galaxy A34.

Nažalost, glasine o samo dva nova modela, umjesto tri, su se obistinile, pa ovaj put nismo dobili Galaxy A74, a malo je vjerovatno da će se to desiti u budućnosti. Takođe, prethodni navodi o povećanju cijene su takođe tačni, pa će kupci ove godine morate da izdvoje više novca kako bi kupili neki od izuzetno popularnih "srednjaka" u ponudi južnokorejskog giganta.

Hajde da vidimo šta je to što je novo u ovogodišnjoj seriji Galaxy A uređaja.

Samsung Galaxy A54

Trenutno najskuplji uređaj koji po svojim specifikacijama ne pripada flagship i kvaziflagship modelima je Samsung Galaxy A54, telefon koji će sigurno biti najinteresantniji velikoj većini kupaca.

Kao što smo već vidjeli na slikama koje su procurile sredinom novembra prošle godine, Samsung je dizajn Galaxy S23 serije sada donio i na jeftinije telefone, pa ćemo nove modele vizuelno teško razlikovati na prvi pogled. Očekivano, Gorilla Glass Victus 2 zaštita se nije našla na novom telefonu, ali jeste dobro poznato Gorilla Glass 5 staklo, koje štiti obe strane uređaja, dok su blago zakrivljene ivice izrađene od plastike. Dodatno, telefon nosi IP67 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Na prednjoj strani telefona nalazi se Super AMOLED ekran gotovo simetričnih ivica, dužine dijagonale 6,4 inča, rezolucije 1.080 x 2.340 piksela, brzine osvježavanja od 120 Hz i maksimalne osvetljenosti do 1.000 nita. Sumnjamo da će iko biti razočaran prikazom, pogotovo zbog prisustva Vision Booster tehnologije koja služi da poboljša vidljivost i tačnost boja u različitim okruženjima.

Kao što smo već navikli, Samsung je i ove godine riješio da kupcima pruži možda i najbolje kamere u srednjem rangu, te tri odvojena staklena ostrva kriju optički stabilizovani glavni senzor rezolucije 50 MP, ultraširokougaonu kameru od 12 MP, kao i makro senzor od 5 MP. Ostaje da se vidi kako će se ovaj sistem trostrukih kamera pokazati u praksi, ali hardver je definitivno obećavajući.

Kada su performanse u pitanju, za svakodnevne zadatke je zadužen Exynos 1380, sopstveni čipset kompanije Samsung, koji do sada nismo imali priliku da vidimo. Međutim, ovaj osmojezgarni procesor (4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55) je na Antutu sintetičkom testu ostvario rezultat od oko 515.000, pa očekujemo da će se pokazati odlično u svakodnevnom radu, kao i da će zahvaljujući Mali-G68 grafici biti sposoban da pokrene i najzahtjevnije igre.

Kapacitet baterije od 5.000 mAh je u rangu naših očekivanja, što bi trebalo da bude dovoljno za dvodnevno korišćenje, a kada se baterije isprazni, na raspolaganju je podrška za brzo punjenje snagom od 25 W, ali ne i podrška za bežično punjenje.

Samsung Galaxy A34

Iznenađujuće, Galaxy A34 donosi veći ekran od skupljeg uređaja, pa dužina dijagonale ekrana na ovom telefonu iznosi 6,6 inča. Displej je po specifikacijama vrlo sličan, čak je i Vision Booster tehnologija prisutna, ali ono po čemu će kupci znati da je u pitanju jeftiniji uređaj jeste notch u obliku kapljice, umjesto izreza glavne kamere koji se nalazi na Galaxy A54. Dodatno, iako je poleđina telefona na prvi pogled vrlo slična, ona je na Galaxy A34 modelu izrađena od plastike. Srećom, zaštita od vode i prašine je prisutna i na ovom telefonu.

Samsung je za potrebe Galaxy A34 telefona takođe implementirao sistem trostrukih kamera, ali u ovom slučaju su to glavni senzor od 48 MP, ultraširokougaona kamera od 12 MP i makro senzor rezolucije 5 MP.

Još jedna značajna, ali ne tako velika razlika, jeste čipset koji je upotrebljen u ovom uređaju, a to je Dimensity 1080. Ono što ovaj procesor razlikuje od Exynos-a jeste to što koristi 2 x Cortex-A78 + 6 x Cortex-A55 konfiguraciju jezgara, a iako poseduje isti Mali-G68 GPU, u pitanju je varijanta sa 4 jezgra, odnosno jednim manje nego što je to slučaj na skupljem modelu. Ovo znači da treba očekivati slabije, ali i dalje veoma dobre performanse.

Nažalost, uprkos većim dimenzijama, na raspolaganju je isti kapacitet baterije od 5.000 mAh, kao i ista brzina punjenja snagom od 25 W.

Galaxy A54 telefoni biće dostupni u četiri boje: crnoj, bijeloj, svetlo zelenoj i svijetlo ljubičastoj, dok će Galaxy A34 biti dostupan u crnoj, srebrnoj, svetlo zelenoj i svijetlo ljubičastoj.

